为削减成本，IBM 计划在欧洲多国裁员约 1 万人

11 月 25 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，IBM 正计划在欧洲多国裁员约 1 万人，以削减其增长缓慢的服务部门的成本，并为剥离该业务做好准备。

知情人士称，IBM 在 11 月初与欧洲劳工代表举行会议时宣布了在欧洲的裁员计划。此次大范围裁员将影响 IBM 在欧洲约 20% 的员工。其中，英国和德国员工受到的影响最大，波兰、斯洛伐克、意大利和比利时的许多员工将被裁汰。

IBM 发言人通过电子邮件发布声明称：“我们的裁员决定是为了向客户提供最好的支持，并让他们采用开放的混合云平台和 AI 功能。我们还将继续在 IBM 员工的培训和技能发展方面进行大量投资，以最大限度地满足我们客户的需求。”

在此次裁员中受冲击最大的将是 IBM 的IT服务业务，该业务处理日常基础设施运营，如管理客户数据中心，以及为安装、操作和维修设备提供传统信息技术支持。

IBM 在 10 月份曾表示，计划剥离该业务，专注于其新的混合云计算和 AI 部门，该公司希望这将使其恢复收入增长。IBM 表示，其目标是在 2021 年底之前完成对 IBM 股东的免税剥离。

IBM 首席财务官詹姆斯 · 卡瓦诺 (James Kavanaugh)在 10 月份第三季度财报电话会议上表示：“我们正在采取结构性措施来简化和精简我们的业务，我们预计第四季度支出将对运营业绩造成 23 亿美元影响。”

据知情人士说，本轮裁员应在 2021 年上半年结束前完成。