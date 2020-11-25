华擎 RX 6800 XT Tachi 显卡发布：太极 3X 冷却系统，售价 8499 元

IT之家11月25日消息 AMD 最新的 RX 6800 非公系列显卡于今晚 10:00 解禁，华擎本次推出了三款该系列显卡，已经在京东华擎官方旗舰店开始预售。

本次推出的高阶款华擎 Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC 显卡，采用最新 7nm 制程 AMD Radeon RX 6800 XT 显示芯片，基础频率 1925MHz，动态提速频率可达 2360MHz，有着4608个流处理器、288个纹理单元、72个CU单元、72个光追单元。显存规格为 16GB 256-bit GDDR6，采用了 3×8 针电源接口。

输出接口为 2 x DisplayPort 1.4 with DSC / 1 x HDMI™ 2.1 VRR 。此外还有一个 USB Type-C 接口。

华擎 RX 6800 XT 太极显卡，搭载三风扇的 Taichi 3X 散热系统提供强大的散热效能；具备 ARGB 灯效的独特 Taichi 光环、侧面与背板 LED 灯效设计 , 亦支持 Polychrome SYNC 让用户自定义灯效 , 金属的中框与背板防止板弯 , 更具备 Dual BIOS 让使用者自由选择喜欢的组态。

该显卡也配备 ARGB 接口，方便外接灯光组件实现光同步。

据IT之家获悉，华擎 RX 6800 XT Taichi X 16G OC 目前京东预售价 8499 元。本次华擎还发布了 RX 6800 幻影（Phantom Gaming）显卡，预售价 6299 元。此外还有 RX 6800 XT 幻影（Phantom Gaming）显卡，暂未开启预售。