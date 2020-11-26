Android 12 将使操作系统更新更容易：可通过应用商店更新

IT之家 11 月 26 日消息 谷歌推出了 Project Mainline 项目来改善 Android 更新的方式，在 Android 12 中，操作系统的更新可能会更容易。XDA 开发者 luca020400 注意到，谷歌正在将 Android Runtime(又称 ART)转化为 Mainline 模块，使得通过 Play Store 向关键系统组件推送更新成为可能。

IT之家了解到，ART 将 Android 应用的字节码编译成原生机器指令。如果谷歌想要改变 Android 12（以及未来的版本）编译代码的方式，可以在任何时候进行调整，而不是依靠传统的操作系统更新，用户不必为功能改进或安全修复等待数周或数月。

此举可能会对你使用的设备和应用产生切实的影响，即使不一定会更好。XDA 指出，谷歌可以通过让 ART 在所有 Android 设备上以同样的方式表现，为应用程序提供更多的一致性。然而，这也会剥夺设备制造商习惯的一些定制化功能，如果他们为了性能或灵活性而调整了 ART，你可能会失去这些特权。

不过，谷歌可能会觉得这是值得牺牲的。Android 12 可以部分解决 OEM 厂商滞后或跳过操作系统更新的问题 , 当然还有改善兼容性大问题。这仍然不会解决 Android 更新的一些问题，但如果有一个零日漏洞需要在传统的补丁到来之前进行修复，这个新改变会带来不同。