满目苍夷的矿坑，伤痕累累的地球表面

北京时间 11 月 26 日消息，据国外媒体报道，全球人类对电了产品、燃料和地质财富的渴望，以毁灭性色彩方式侵蚀着地球，使我们的家园变得满目疮痍。目前，英国广播公司网站最新发布一期 “人类场景”为主题的图集，向人们展示了采矿是如何以惊人方式改变地球表面。

当我们挖掘贵重金属、石炭纪燃料或者远古矿石时，我们正在删除改变地球远古 “地质篇章”，作家阿斯特拉 · 泰勒（Astra Taylor）称，这些材料是 “浓缩的地质历史”，它讲述着远古时期岩浆狂暴喷发、热带森林如何消失、地质热液蒸汽现象的史诗故事，然而当机器高速运转、炸药瞬间爆炸时，这些宝贵的资源物质逐渐被人类消耗殆尽。

自从人类第一次意识到地下蕴藏着宝贵的财富，我们就开始往地下挖，勘测地下有什么神秘宝藏。人们的现代生活无法离开采矿业，许多生活物资都需要矿产，但是这使地球自然生态遭受到严重破坏。当你从视觉上看到采矿产生的影响时，就可以微妙地改变你对财富的认知观点，在某处地下岩石中可能蕴藏着几千年前的金属，日益成熟的科学技术推动着人们向更深的地下环境搜寻宝贵资源。

以下是英国广播公司发布的 “人类场景”图集，展示人类如何重塑地质历史，使远古地质变得伤痕累累。

1、图中是新疆阿尔泰可可托海 “3 号伟晶矿”，这是全球最大的矿坑之一，该矿坑发现了 84 种矿物质。

2、这是位于青海的翡翠湖，是一处废弃的矿区。

3、翡翠湖经历多年采矿最后残留盐和其他矿物质，从而使矿坑渗水形成绿色湖泊。

4、图中是西班牙尔瓦省 Rio Tinto 矿区的氧化铁矿，呈现出一片红色铁锈。

5、Rio Tinto 矿区的铁矿石与水混合之后，铁矿物就像水彩画一样遍布整个陆地。

6、当这些铁矿物质遇到空气时就会变红，然后向更深的水域聚集，从而导致水深之处颜色更红。

7、巴西卡拉加斯矿是世界最大的铁矿之一。

8、美国犹他州肯尼科特铜矿就像一个巨大指纹。

9、墨西哥格雷罗州洛斯 · 菲洛斯金矿。

10、图中是巴西亚马逊地区 Menkragnoti 领地附近的埃斯佩兰萨 4 号金矿营地。

11、在秘鲁马德雷德迪奥斯河流域，由于非法挖掘金矿，导致大量森林被砍伐。

12、图中是智利兰卡瓜市一处尾矿池，里面储存着大量铜矿副产物。

13、铜是智利的主要出口矿产之一。

14、图中是另一处尾矿池周围的干燥裂缝。

15、在智利铜矿尾池外，蜿蜒分布许多车辆轨道。

16、在俄罗斯乌拉尔地区 Lyovikha 村附近，一处废弃硫化铜矿周围出现橙色水，呈扇形向外扩散。

17、像外星球表面一样的神秘环境，事实上这是位于俄罗斯废弃的 Khrustalny 矿，这里曾为前苏联生产了 30% 的锡。

18、德国加茨韦勒霸天褐煤矿。

19、褐煤是一种软化石燃料，它是由天然压缩的泥炭形成的。

20、在印度贾坎德邦 Mahagama 地区附近，一座露天煤矿一直延伸至地平线，该露天坑底深度达几十米。

21、图中是位于土耳其埃斯基谢希尔的埃蒂矿，这里主要生产锂，它是从硼矿中提取的，是制造电池的关键材料。

22、随着我们对电子产品和电动汽车需求的日益增长，对锂的需求越来越多。

23、图中是位于纳米布沙漠的罗辛铀矿，这是全球最大的露天铀矿之一。

24、希腊 Chalkidiki 山脉废弃镁矿坑中的池塘，就像一块美丽珠宝吊坠。