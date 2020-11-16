亚马逊贝索斯 100 亿美元地球基金公布首批受赠方：16 家机构上榜

据报道，亚马逊创始人兼 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）今日公布了其百亿美元 “地球基金”的首批受赠方，共有 16 家机构上榜。

贝索斯今年 2 月曾宣布，将成立 “贝索斯地球基金”（Bezos Earth Fund），计划投入 100 亿美元来应对气候变化。这笔资金将用于帮助科学家、活动家、非营利组织和其他团体保护环境，应对气候变化。

周一，贝索斯公布了地球基金的首批 16 家获奖机构，他们将获得 7.91 亿美元的捐款。此次最大的受赠方包括自然保护协会、自然资源保护委员会、环境保护基金、世界资源研究所和世界野生动物基金会，它们将分别获赠 1 亿美元。

贝索斯对此表示，在过去的几个月里，他深入了解了受赠方的工作，他们正在为气候变化而寻找解决方案。贝索斯还称，周一发放的价值 7.91 亿美元的赠款，只是地球基金 100 亿美元承诺的开始。

除了 “贝索斯地球基金”，亚马逊，亚马逊今年 6 月还宣布设立规模为 20 亿美元的 “气候承诺基金”，支持可持续技术和服务的发展，这将使得亚马逊和其他公司能够在 2040 年实现 “净零”碳排放的目标。

9 月，亚马逊公布了 “气候承诺基金”的首批接受者，共包括 5 家初创公司，涵盖电动汽车和气候技术等领域。