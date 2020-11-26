SK 电讯推出数据中心 AI 芯片 SAPEON X220：台积电制造，GPU 一半价格深度学习速度快 1.5 倍

据韩联社报道，韩国电信运营商 SK 电讯（SKTelecom）本周三表示，该公司推出了一款用于数据中心运营的人工智能（AI）半导体芯片，旨在抓住全球市场对此类芯片日益增长的需求。

这款 SAPEON X220 芯片是 SK 电讯开发的首款 AI 芯片，也是韩国首个用于数据中心的 AI 芯片。

SK 电讯援引市场研究公司 Gartner 的数据称，其最新发布的半导体芯片将瞄准到 2024 年将增长至 50 万亿韩元（450 亿美元）的全球 AI 芯片市场。

据 SK 电讯介绍，SAPEON X220 的功耗约为传统 GPU 的 80%，从而降低了运营成本，价格也只有传统 GPU 的一半左右。该运营商还表示，这款新芯片的深度学习速度比 GPU 快 1.5 倍。

图片来源：Yonhap。

据一位行业人士透露，SK 电讯的这款芯片将由台积电（TSMC）进行制造。

SK 电讯表示，将在今年年底之前向韩国政府提供该芯片，以提供新的数据分析服务。这一芯片明年还将用于由 Cast.era 运营的云服务器上，Cast.era 是一家数字媒体设备制造商，是一家 SK 电讯和美国 Sinclair Broadcast Group 的合资公司。

SK 电讯表示计划明年将这一芯片用于其自有 AI 服务，例如其 AI 助手 NUGU，并表示正在与其关联公司 SK 海力士在存储相关技术方面进行密切合作。

韩国政府今年早些时候表示，将支持韩国本土企业在 2030 年前开发多达 50 款 AI 芯片。

SK 电讯表示，他们正在通过政府项目开发一种新的 AI 芯片，并计划在 2022 年投产。

SK 电讯首席技术官 Kim Yoon 在一份声明中表示：“通过将未来的 AI 芯片与 SK 电讯的 AI、5G 和云技术连接在一起，我们的目标是成为全球顶尖的 AI 公司。”