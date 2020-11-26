华为：鲲鹏已发展 12 家 OEM 整机伙伴，从芯片到全栈能力开放

在今天举行的 “2020 绿色计算产业峰会”上，华为鲲鹏计算业务总裁张熙伟表示：我们已经奠定鲲鹏产业格局，构建核心生态群体。鲲鹏已经拥有 12 家 OEM 整机伙伴，已经从芯片开放到鲲鹏全栈能力开放。

使能合作伙伴方面，BoostKit 鲲鹏应用使能套件，8 大应用场景软硬协同优化、性能倍增；DevKit 鲲鹏开发套件，提升开发者体验，加速应用迁移和调优。

软件开源方面，openGauss 企业级开源数据库，使能伙伴发展自有品牌数据库产品；openEuler 开源操作系统，使能伙伴发展自有品牌操作系统产品。

硬件开放方面，鲲鹏主板开放 2.0，使能伙伴多样性整机产品创新，构建差异化竞争力。

据张熙伟介绍：鲲鹏已经发展了 12 家 OEM 整机伙伴，超 1000 家合作伙伴，超 3000 个解决方案认证，30 万鲲鹏开发者，21 个鲲鹏生态创新中心，推出 2 亿美金的沃土计划。

与此同时，鲲鹏已经形成产业共识，助力数字经济发展。据张熙伟介绍：由政府牵头，联合本地生态伙伴，共建 21 个鲲鹏生态创新中心，通过迁移适配、应用创新、产业发展、人才培养四个维度发展鲲鹏生态；超过 20 个地方政府出台鲲鹏产业政策，明确鲲鹏技术路线，以商业运作牵引行业示范；全年举办超过 10 场鲲鹏生态伙伴大会。

面向即将到来的 2021 年，张熙伟表示：鲲鹏产业发展进入全面升级的新阶段，鲲鹏将抓住新基建机遇，加速生态发展，突破技术创新，与合作伙伴合作共赢，包括开源共建、协同创新、标准构建、人才培养、商业落地等几个方面。