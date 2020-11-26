任正非：荣耀和华为 “离婚”后不要藕断丝连，新荣耀要做华为最强竞争对手

IT之家11月26日消息 据财新网报道，华为出售荣耀交易公布之后，华为内部已经正式为荣耀送别。11 月 26 日，华为总裁办发布了华为创始人任正非在荣耀送别会上的讲话，鼓励新荣耀拥抱全球化，做华为最强的竞争对手。

任正非表示，荣耀和华为 “离婚”后就不要藕断丝连，新荣耀应该将华为视作对手。“不能像小青年一样，婚姻恋爱，一会热一会冷，缠缠绵绵，划不清界线。也不要心疼华为，去想你们的未来吧！”任正非说。

IT之家获悉，任正非还称，新荣耀可以拿着“洋枪”、“洋炮”，与手持新“汉阳造”、新“大刀、长矛“的华为竞争，“谁胜谁负还不一定呢？”

在讲话中，任正非解释，剥离荣耀是为了解决上下游合作伙伴的困难。他表示，在美国一波一波严厉制裁下，渠道商因为没有水而干枯，供应商也不能采购而货物积压，这将导致合作伙伴员工失业、销售下滑，甚至拖累股市。

11 月 17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

企查查APP显示，深圳市智信新信息技术有限公司成立于2020年9月27日，法定代表人为万飚，注册资本约30.73亿元人民币，经营范围包含开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头、数字卫星电视接收机、医疗器械等。