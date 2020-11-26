医保电子凭证用户量超 3 亿，全国统一医保信息平台预计 2021 年底前投入使用

IT之家 11 月 26 日消息 根据国家医疗保障局的消息，目前医保电子凭证全渠道用户量超过 3 亿，全国统一医保信息平台预计将在 2021 年底前投入使用。

据介绍，2020 年 10 月，国家医疗保障局医保信息平台项目主体建设完成，为建成纵向贯通、横向联通、内外互通、生态融通的全国统一医保信息平台奠定了坚实基础。2020 年 11 月，全国统一的医保信息平台在广东省率先落地使用，标志着全国平台建设工作进入落地实施阶段。目前，各地积极推进医保信息平台建设，预计 2021 年底在全国范围内投入使用。

官方表示，全国统一的医保信息平台投入使用后，长期困扰医保部门的标准不统一、数据不互认等难题将有效解决。新平台建成将为医保业务办理、监督管理、公共服务、决策分析提供标准化、智能化、便捷化支撑，大幅提升医保服务能力和服务水平。

IT之家了解到，2019年11月24日，全国首张医保电子凭证在山东省济南市激活。截至目前，累计全渠道用户量超过3亿，河北、上海、浙江、福建、山东、安徽、四川等29省份医保电子凭证已在医院药店开通使用，接入定点医疗机构超过2.6万家，定点药店超过7万家，预计年底可在全国所有省份开通使用。