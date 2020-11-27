曼联俱乐部遭黑客勒索：不给钱不让进系统

尽管近年来赛场成绩令人失望，但红魔曼联始终是全球商业化最为成功的俱乐部，多年以来，他们一直都是全球营收最高的足球俱乐部，每年营收超过 6 亿英镑。直到 2019 年，曼联才在商业营收和品牌价值两个榜双双让出了首位。



或许这也是网络黑客盯上曼联的主要原因，“人傻钱多爱抬价”已经成为外界对曼联管理层的刻板成见。(本文作者也是红魔球迷，因此有自黑成分。)

据英国媒体报道，曼联俱乐部上周遭到了黑客攻击，黑客控制了俱乐部的计算机系统，导致工作人员无法接入网络。英国国家网络安全中心 (NCSC)已经介入提供技术援助。在媒体曝光之后，曼联俱乐部承认自己遭到了黑客攻击，但却表示 “没有发现任何球迷和消费者个人数据泄露的情况”。

曼联发言人今天再次重申，球迷数据目前尚未遭受影响。“在近期遭受网络攻击之后，俱乐部的IT部门和外部专家正在加固网络，进行司法调查。…… 此次攻击是破坏性的，但目前没有发现球迷数据遭受影响。老特拉福德球场的关键系统依然安全，球赛也照常进行。”

在遭受黑客攻击之后，曼联俱乐部已经通知了英国信息主管部门。他们之所以要强调球迷数据的原因是，按照英国法律，即便是黑客攻击导致消费者数据泄露，被攻击目标依然要承担责任，甚至要面临处罚。此前订票网站 Ticketmaster 在 2018 年遭受黑客攻击，用户数据泄露，他们最后收到了 125 万美元的罚金。

英国国家网络安全中心的数据显示，过去一年英国已经报告了 700 多次网络攻击事件。而在这些网络攻击事件中，勒索攻击在不断增加，即黑客锁定攻击对象的计算机系统，要求支付赎金之后才解锁。曼联俱乐部遭受的就是勒索攻击。或许黑客对曼联计算机系统的球迷数据并没有兴趣，只是想从红魔勒索一笔钱。曼联也是全球豪门俱乐部中第一个遭受勒索攻击的。

勒索攻击在美国更加猖獗，企业、大学、医院、政府机构都曾经被黑客锁定计算机系统，要求支付比特币赎金之后才肯解锁。底特律市政府、加州大学伯克利分校、洛杉矶长老会医院都曾经被黑客勒索，疯狂的黑客甚至连美国的警察局都不放过。

尽管英国国家网路安全中心已经提供了技术帮助，但直到今天 (11 月 26 日)，曼联工作人员依然无法进入自己的工作邮件系统。曼联拒绝对外透露黑客的勒索金额。但据英国《每日邮报》报道，黑客要求得到数百万英镑。