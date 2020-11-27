电信版 FlexPai 2 折叠屏手机发布，柔宇与电信成立融合创新实验室

11 月 27 日消息，柔宇科技今天和中国电信在北京举办了电信版 FlexPai 2 折叠屏手机新品发布会，并宣布成立 “中国电信 · 柔宇科技融合创新实验室”。双方将整合各自优势资源与技术能力，围绕云网融合和柔性电子技术展开深度合作。

电信版 FlexPai2 发布

电信版 FlexPai 2 拥有 7.8 英寸的超大全柔性屏，通过独创的 Royole 3S 全闭合线性转轴可实现完全无间隙闭合，屏幕展开后无折痕；搭载骁龙 865 移动平台，支持 SA、NSA 双模，5G 双卡双待，7 模 46 频，包含 9 个 5G 频段，支持全球主要的网络频段，也支持动态频谱共享，还支持 5G 消息推送与接收。

据介绍，电信版 FlexPai 2 采用全新曜夜黑配色，将于近期在京东商城及电信营业厅等线下渠道全面发售。

融合创新实验室成立

会上，柔宇还宣布与中国电信携手建立 “中国电信 · 柔宇科技融合创新实验室”。中国电信移动终端运营中心总经理李华和柔宇科技移动终端事业群总经理杜建平作为双方代表，为实验室揭牌。据介绍，双方共建的融合创新实验室，将为市场带来更多 5G 终端产品、解决方案，以及更加极致的 5G 体验：云网融合使柔性屏、柔性传感器摆脱复杂的芯片、处理器配置，最大化其柔性、轻薄的优势特点，柔性技术能够更加广泛地应用于不同物体表面和使用场景中；同时，柔性屏、柔性传感器可以使云网融合惠及每一个用户，让用户通过柔性交互随时随地享受智慧云服务和高速率、低延时的 5G 网络。

未来，柔宇将同中国电信携手打造更加便捷、可靠、易于交互的智能移动终端产品及解决方案，共同构建基于 5G 的万物互联的新生态。