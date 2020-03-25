柔宇第二代折叠屏手机柔派2发布：骁龙865加持、180°任意角度弯折驻停

IT之家3月25日消息 2020年3月25日，柔宇科技举行了“2020年柔宇技术大会暨战略合作伙伴签约仪式”。此次大会以“柔性视界 折叠未来”为主题，会上柔宇科技发布第三代蝉翼全柔性屏，同时发布FlexPai 2柔性折叠屏手机。

据柔宇介绍，此次公布的第三代蝉翼全柔性屏依旧秉承业界最薄厚度，并针对目前全柔性屏应用中的折痕、滑移、弯折后显示失效等主要痛点，第三代蝉翼全柔性屏在可靠性、显示性能等方面进行了全面技术升级。与第二代蝉翼全柔性屏相比较，第三代蝉翼全柔性屏的亮度提高50%。对比市面上传统OLED屏，第三代蝉翼全柔性屏在30°视角下色偏JNCD(Just Noticeable Color Difference)降低至0.6，亮度衰减优越1.5倍。

同时，第三代蝉翼全柔性屏能够承受20万次以上弯折，弯折半径最小可达1mm，官方称整机平整度进一步提高至行业最佳水平，目前第三代蝉翼全柔性屏已经进入量产阶段。

在大会最后，刘自鸿博士手持搭载第三代蝉翼全柔性屏的新一代折叠手机FlexPai 2出现在镜头前，实机展示了FlexPai 2的外观和功能。据悉，FlexPai 2拥有约7.8英寸4：3的屏幕可以向内折叠和向外展开，柔宇强调这是全球影占比最高的折叠屏手机，呈现4:3的画面为7.8英寸，21：9电影画幅有效显示尺寸为6.78英寸。

FlexPai 2采用创新全闭合线性转轴（Super Seamless & Stepless Hinge，简称3S™转轴）设计，不仅更精致、更耐磨、抗冲击性更强，而且支持0-180°任意角度弯折驻停，可以随心调整折叠角度，屏幕折叠后，转轴实现完全无缝贴合。

性能方面，FlexPai 2搭载高通骁龙865旗舰平台，支持5G双模和9个频段，实现全球多区域的覆盖包括中国、北美、欧洲、东南亚等，并配备最新一代LPDDR5低功耗内存和UFS 3.0高性能闪存。

IT之家了解到，在此次会议上，柔宇还宣布与中兴通讯达成战略合作，整合柔宇的全柔性显示屏、全柔性传感器及配套解决方案和中兴的5G技术、智能终端产品开发技术。未来，双方将共同探索柔性折叠屏手机这一智能手机新品类，推动柔性折叠屏手机的进一步普及。