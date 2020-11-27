绿米 Aqara 全自动智能门锁发布：苹果小米双安全芯片，支持两家物联网控制

IT之家11月27日消息 小米生态链旗下的品牌——绿米 Aqara，今日发布全自动智能推拉门锁 D100，目前在小米有品首发，售价 1899 元。该款智能锁没有传统的横向门把手，减少了下压拉开的步骤，大拇指进行指纹识别后就可以拉开，操作流程更短。

根据官方描述，Aqara D100 智能门锁采用了苹果、小米双安全芯片，能够接入苹果 Apple HomeKit 以及米家智能家居 IoT 平台。指纹识别采用了瑞典 PB 公司的 3D 半导体指纹识别模块，有着金融级指纹检测算法。

IT之家获悉，为了方便全家不同用户的使用需求，D100 有着 7 种不同的解锁方式。一次性 / 周期性密码开锁，可与方便维修人员、保姆上门服务；NFC 开锁适用于指纹较浅的老人、小孩使用，并且 NFC 功能支持兼容的小米手机 / 手环、Aqara NFC 卡。此外，该门锁传统锁芯采用 C 机锁芯，有一定的防技术开锁能力。

与传统的电机不同，Aqara D100 智能锁将电机嵌入锁体中，大幅提升锁体响应速率。根据绿米实验室测试，D100 解锁时间可以快达 1 秒。

根据官方描述，该款智能锁搭载两芯电池，续航时间长达 12个 月；门上有 Type-C 接口可以直接充电。

据IT之家了解，Aqara 是深圳绿米联创科技有限公司旗下的智能家居品牌，该企业属于小米生态链。截止目前，Aqara 有 40 多款设备、10 多个品类接入 Apple HomeKit。

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