【IT之家评测室】华为 MatePad Pro 升级 EMUI 11 体验：平板的 “横屏生态”，又进了一步

2020 年 9 月 10 日，华为在开发者大会上正式发布了 EMUI 11 系统。全新 EMUI 11 系统主打更流畅更舒适的 UX 交互和更智慧的多设备协同互联，受到了很多网友的关注。此前，华为 P40 系列和 Mate 30 系列等多款机型已经启动 EMUI 11 正式版升级，而现在，华为 MatePad Pro/5G 也可以升级 EMUI 11 正式版了。



说到华为 MatePad Pro，这两年可以说在平板电脑市场中大放异彩，它凭借顶级的硬件配置和独到的技术创新实现了口碑逆袭。根据 IDC 数据显示，2020 年第三季度中国平板电脑市场华为已经凭借 37.7% 的市场占比排名第一。

华为 MatePad Pro 能够崛起，归根结底是因为两个字：好用。那么 EMUI 11 系统加持下，MatePad Pro 的好用度是否更上一层楼呢？IT之家在第一时间将手上的 MatePad Pro 5G 更新到了新系统，并为大家送上尝鲜体验。

一、UX 交互体验

MatePad Pro 5G 更新了 EMUI 11 正式版系统后，在系统主要 UI 界面上和之前并没有什么区别，图标、壁纸等都没有什么变动，乍一看，你可能感觉不到系统升级到了 EMUI 11。

但是稍加体验、使用，就可以发现不同。

首先是图标的交互上，当你点开一个应用图标或者长按应用图标时，图标就会出现 “收缩 - 放大”的微动效，仿佛图标是会呼吸有弹性一样；点击控制中心中的图标，也会出现有趣的动效，例如 “电子书模式”的书页会开合一下，“护眼模式”的眼睛也会眨一下。

诸如此类的微动效会让 EMUI 11 系统用起来比过去更有灵性，更具个性，日常操作也会增加一些趣味感。

更深入地操作，你就会发现 EMUI 11 比之前的系统好像更流畅自然了，至少视觉上是这样。这背后，其实是华为采用了一镜到底的流畅动效设计。

这种设计利用前后两个界面共享的内容或共享的区域编排过渡效果，仿佛有一条看不见的线在始终牵引着，这样能够保持视觉焦点的连续性，能够让用户在浏览时注视点更集中，视觉感受更流畅。

例如在日历中切换年视图切换月视图时，中间有一个流畅的过渡动画，看起来就像镜头的平移一般，没有断片的感觉，再如设置界面，在不同的大项目和子项目之间切换，也有流畅自然的过渡，好像设置界面中有很多浮层，点到某一栏目，就会有对应的浮层内容滑动过来，视觉上很赏心悦目。

还有在多任务切换时，滑动任务列表卡片的速度、力度不同，卡片也会随之产生对应的缓冲效果，按住任务卡片，卡片会 “下沉”，滑动后切换，卡片又会 “浮上来”，这种交互会让你觉得卡片有弹性、有重量，像真实存在的一样。

还有在图库中查看照片，双指捏合照片进行放大 / 缩小，松开后，照片恢复尺寸的动画也更加自然，会有一个弹性的动画，看起来更加灵动。

另外就是在充电时，充电线插进平板的同时，屏幕上会出现 3D 立体的融球效果，很多小气泡融入到大气泡中，这个动画让充电的样子看起来更酷炫。

总之，升级到 EMUI 11 正式版后，你会觉得 MatePad Pro 5G 在使用交互时更加灵动，没有了以往机械的感觉，同时在视觉上也更加流畅自然，交互的舒适感大大提升。

二、平行视界和多屏协同功能大升级

华为 MatePad 系列平板之所以能够强势崛起，很大程度上要归功于华为在平板交互层面上的技术和功能创新，通过这些创新，华为让 MatePad 平板本身更好用的同时，也强化了平板在多终端生态体系中的作用，其中平行视界和多屏协同无疑是最闪光的创新。

在 EMUI 11 中，MatePad Pro 的这两大明星功能也有了体验改进。

首先是平行视界，这个功能解决了安卓平板横屏状态下应用适配不健全导致效率低的问题，在横屏状态下，平行视界可以让同一应用分屏显示，大大提升信息获取和交互的效率。

当你在华为 MatePad Pro 上左右屏同时操作时，固定比例的应用分屏，可以拖拉、调节左右窗口大小。此外，平行视界还支持分屏内的全屏显示，视频、电子书、图片，均可全屏播放。目前，全球已有约 3000 Top APP 支持平行视界。

对于全屏或分屏，EMUI 11 中的平行视界还可以根据不同场景带来不同的分屏策略，进一步优化使用体验。

例如在进行文档 / 资讯阅读、邮件书写时，全屏分屏可自由拖拽实现，拖动 “抽屉拉手”至全屏，不需要全屏时，再拉回来即可。

而在看直播购物时 ，可支持直播窗口锁定，直播界面可固定在左边，不错过优惠讲解，右边可进入商详、咨询、购买等页面。

不同的场景，不同的分屏策略，目的都是最大化提升用户在平时视界下交互和生产效率，提高信息获取的准确性。

在 EMUI 11 下，除了平行视界，多屏协同的功能也得到了升级。

多屏协同功能可以将华为手机的屏幕复制到安卓平板中，从而在系统底层打通手机和平板的藩篱，实现二者协同操作、数据流转。

在 EMUI 11 中，当平板横屏时，手机协同至平板后，协同窗口显示的 APP 可以变成全屏，在全屏下阅读新闻、浏览信息，也可以充分利用键盘写邮件、回复信息，进一步提升屏幕利用率，不再局限于小窗口。

同时，分身在全屏时，你可以在手机端操作其他应用任务，而平板分身继续显示 / 操作原来的应用。

多屏协同实现这个功能后，我们就可以在平板上省去安装好多应用，例如开会时用平板开视频会议，你甚至不用在平板上安装视频会议的应用，直接将手机的界面协同到平板上，同时手机还可以干别的事情，非常方便。

如果开会时有消息、电话到手机上，只会在手机上显示，平板端的显示不会被打断，因此也不会对公开的演示造成影响。

全新的平行视界和多屏协同相比之前的版本功能更加强大，可以在不同场景为用户带来更加连贯一致的体验，升级之后，华为平板目标构建的 “横屏生态”无疑变得更有想象力，也更加完善了。

三、全新的智慧多窗和系统级翻译功能

其实上面说到的平行视界，核心的思维就是 “分屏”，只不过是将统一应用分两屏，而传统的不同应用分屏，在 EMUI 11 上也进行了改进。

平板作为大尺寸设备，分屏的实用性其实比手机更高，这就要说到 MatePad Pro 上的智慧多窗功能了。

使用时，在 MatePad Pro 屏幕侧边内滑，就可以呼出智慧多窗的边栏，然后在边栏中选择想要分屏的应用，拖到主屏区域就可以实现分屏了。

MatePad Pro 的智慧分屏，应用显示区域可以左右拖拉大小，并且部分应用甚至支持相互间的内容拖拽，例如编辑文档时直接将网页中的图片、文字拖拽到文档中，可以极大的提升文档编辑的效率，属于非常好用的功能。

除了可以分屏，MatePad Pro 还可以将应用变成悬浮窗。升级到 EMUI 11 后，MatePad Pro 最多可以同时添加两个应用的悬浮窗，并且可以调整悬浮窗的大小，如果加入悬浮窗的应用比较多，多出来的应用就会被收纳到悬浮球中，方便随时将排队的应用切换成悬浮窗。

当用户在阅读或编辑文档时，如果微信有消息通知，即可通过悬浮窗口，高效快速处理，不需要再切换到微信界面，这样就可以更加专注于眼前的工作，提高生产力。

说到提高生产力，EMUI 11 还为 MatePad Pro 带来了一项十分有用的功能，就是系统级翻译。很多用户在办公时，可能会需要查阅一些外文文档，或者观看一些外文的资料影片，而 EMUI 11 的系统级翻译可以随时随地帮助用户快速理解外文文档的意思。

查看外文文档时，只要对文字进行按压 ，即可选取单字或段落进行翻译（浏览图片采用双指按压），目前支持含中文、英文、韩文、日文等十种语言的翻译。

不仅如此，系统级翻译还支持看视频时的 AI 字幕，可以将视频中的语音实时转成字幕，如果是英文视频，甚至可以将英文语音实时翻译、转写成中文字幕，这样大家在看一些英文资料片时就能理解其中的意思，而不需要去别的地方寻找解读资料。

IT之家使用华为 MatePad Pro 对 AI 字幕功能进行了测试，在识别语音转写、翻译时，MatePad Pro 转写和翻译的准确性都比较高，偶尔会有一些错误，但对于用户来说，已经能够看懂视频内容大致意思。

无论是升级的智慧多窗还是系统级翻译，整体功能完成度和实用性都非常出色，可以在一些场景下帮助用户大大提高日常交流沟通以及办公娱乐的效率。

四、备忘录等独特应用更好用

前文IT之家为大家介绍了 EMUI 11 系统为 MatePad Pro 平板带来的系统级功能和使用体验的提升，可以说让平板电脑面对不同场景的易用性更上一层楼，而在这些系统级功能特性外，还有一些独特的应用，也可以成为大家使用 MatePad Pro 平板时很好的选项。

首先就是全新升级的《备忘录》应用。

全新的《备忘录》应用采用了杂志化布局，方便用户搜索查找笔记，备忘录的标题也改成了粗体，第二行增加正文显示预览，带图片的笔记卡片布局更加合理美观；不同分类的笔记在按分类展示时，列表的背景会呈现对应渐变色。总体来说，全新备忘录的实用性美观性都更上一层楼。

此外《备忘录》还有一些功能性的补强。首先就是编辑协同功能，即编辑笔记时，可直接调用手机摄像头拍照，然后将照片自动添加到笔记中，如果拍摄的是文档，还可以对文档进行

矫正，连续拍摄可生成多页文档，更支持提取照片中的文字进行二次编辑，最后另存为 PDF、Word、TXT、HTML 等多种格式，十分好用。

这个功能非常适合开会记录，或者参加一些公开活动做笔记使用，有时候会议 PPT 内容无法跟上，就可以调动手机拍照，直接上传到《备忘录》中进行编辑，非常高效。

新《备忘录》还有一个很实用的功能，就是对单条笔记加密，通过身份验证后才能查看内容，这样可以更好的保护隐私。

EMUI 11 系统还开放了 Pencil Engine，这是华为提供的一套手写套件，提供笔刷效果、笔迹编辑以及报点预测功能，它能让三方开发者轻松在应用中实现手写功能 ，带来优质的手写体验，配合 HUAWEI M-Pencil，可以实现更出色的书写体验。

例如《印象笔记》就深度适配了 Pencil Engine，在已有纸笔手写的基础上，提供了华为的多种笔刷笔效选择，可以做到更丰富的手写编辑功能，以及更低的手写时延。

还有一些第三方应用如 Zen Brush 3 也已经深度支持 HUAWEI M-Pencil，在这款应用中，你可以将 HUAWEI M-Pencil 模拟成毛笔，下笔后会有逼真的毛笔水墨效果，独特别致，且能精准还原毛笔与纸张接触的感觉，墨迹层次一如纸上丰富逼真，对于喜欢练毛笔字的用户来说是最好不过了。

五、总结：平板的 “横屏生态”，又进了一步

作为大屏幕设备，平板电脑在易用性和生产力方面本应有类似笔记本电脑的应用想象力，但由于应用生态适配不够以及设备厂商没有深入挖掘等各种原因，平板电脑特别是安卓平板在办公、学习等场景中的存在感一直稀薄，而华为 MatePad Pro 则通过强大的技术和功能创新改变了这种局面，这其中，EMUI 系统在平板终端上对创新技术和应用的支持至关重要。

而更新到全新的 EMU11 系统后，华为 MatePad Pro 无论是在日常使用的交互舒适感，还是面对办公、学习、娱乐等各种场景的操作效率、生产力，都有了明显的提升。

也许 EMU11 没有花里胡哨的精致外观，但上手之后，你会发现它能够为 MatePad Pro 平板带来的出色使用体验，而出色的使用体验，是终端能够构建生态的基础，对于 MatePad Pro 致力于构建的 “横屏生态”来说，至少在系统层面上，EMU11 在现阶段已经完成得足够好。