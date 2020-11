比亚迪骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机获认证：实测热效率 43.04 %

IT之家 11 月 27 日消息 根据比亚迪汽车官方的消息,比亚迪量产的骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机获得了权威机构中汽研华诚认证中心颁发的产品认证证书,实测 43.04% 的热效率获得 “能效之星”称号。

比亚迪表示,骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机是 DM-i 超级混动技术的核心部件之一,在设计之初,就以实现超低油耗为目标。它采用 15.5 的超高压缩比、发动机分体冷却技术、附件电器化等一系列硬核技术,进一步降低损耗,实现了 43.04% 的热效率。

IT之家了解到,在今年广州车展,比亚迪正式发布了首款 DM-i 超级混动轿车秦 PLUS,搭载骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机,亏电状态百公里 3.8L 油耗,在满油满电状态下行驶里程可超过 1000 公里。

比亚迪表示,秦 PLUS 采用超级混动技术的秦 PLUS 在行驶的过程中拥有超强动力、超级平顺、超级静谧三大特点,行驶质感全面超越传统燃油轿车。作为 A + 级重磅新车,秦 Plus 采用 “八面龙吟”气势前脸,剑羽风格 LED 大灯,整体外观凌厉流畅。新车采用时下流行的贯穿式尾灯,延续秦系列风格。

根据财联社的消息,比亚迪内部人士透露,全球首款超级混动技术的秦 PLUS 新车将在明年一季度上市。