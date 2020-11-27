《赛博朋克 2077》定制版 RTX 3080 公布，只送不卖

IT之家 11 月 27 日消息 根据 CDPROJEKTRED 官方微博的消息，其中文社交媒体账号已经有超过八十五万名玩家粉丝，为此官方将通过抽奖的方式送出 RTX 3080 《赛博朋克 2077》定制版。

如上图所示，《赛博朋克 2077 》定制版 RTX 3080 正面和侧面都有赛博朋克元素纹理。

除此之外，官方还将送出《赛博朋克 2077 》定制版的一加 8T、电竞椅、外星人背包、雷蛇鼠标、Xbox 手柄等等。

官方表示，礼物共有 32 份，抽送给在哔哩哔哩专题页预约的玩家。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》将于 12 月 10 日登陆 PC、PS4、Xbox One、Stadia 平台。《赛博朋克 2077》PC 版最新配置需求显示，1080P 最低配置需要 GTX 780/RX 470 显卡 + 英特尔 i5-3570K/AMD FX-8310 处理器，2160P 光追极高配置则为 RTX 3080 显卡 + 英特尔 i7-6700/AMD Ryzen 5 3600 处理器。

11 月 23 日，Steam 游戏平台销量排行榜单显示《赛博朋克 2077》再次占领榜首之位。