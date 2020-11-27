可能还没砍，微星注册 RTX 3080 20GB 型号

IT之家 11 月 27 日消息 根据外媒 VideoCardz 之前的报道，英伟达取消了 GeForce RTX 3080 20GB 机型，然而现在微星向欧亚经济委员会提交了多款 RTX 3080 20GB 型号，这可能意味着这款显卡仍有可能发布。

外媒表示，尚不清楚微星今天为什么要提交 RTX 3080 20GB 机型给欧亚经济委员会，另外列表中还有将于 12 月 2 日发布的 RTX 3060 Ti 机型。

目前上市的RTX 3080 配备8704CUDA核心，搭载了10GB 的GDDR6X显存，相比之下AMD 发布的三款RX 6000 系列显卡都是16GB的显存。

IT之家了解到， RTX 3060 Ti 的相关信息已经在发布前完全曝光，这表明英伟达对它的保密等级不高。RTX 3060 Ti 搭载了 4864 CUDA 核心，主频和加速频率分别是 1410 和 1665MHz，显存为 14Gbps 的 8GB GDDR6 显存，显存位宽 256bit。，在 3DMARK Fire Strike 和 Time Spy 两个测试项目中，RTX 3060 Ti 均超过上一代的 RTX 2080 Super，与刚刚发布的 RTX 3070 的差距在 11%-13%。

爆料消息显示， RTX 3060 Ti 价格为 399 美元，英伟达 RTX 3060 Ti 将于 12 月 1 日解禁评测，12 月 2 日正式发布。