壹号本 OneGx Pro 游戏掌机 12 月 1 日发布：搭载 11 代酷睿 Y 系列处理器

IT之家 11 月 28 日消息 根据壹号本官方的消息，12 月 1 日中午 12:00 将发布新品，应该就是之前预热的壹号本 OneGx Pro 掌机。

本月初， 壹号本官方预热了即将推出的壹号本 OneGx Pro，首发英特尔 11 代酷睿 Y 系列处理器。

壹号本 OneGx Pro 的外观与上半年推出的 ONE GX 基本相同，配置由 i5-10210Y 升级到了 i7-1160G7，目前尚无其他笔记本搭载这款超低压处理器。

官方用工程机进行了游戏《巫师 3》测试，壹号本 OneGx Pro 在 1280*800 分辨率下帧率在 30-60fps 之间。

IT之家了解到，i7-1160G7 是一款 11 代酷睿 Y 系列处理器，相比 U 系列功耗更低。i7-1160G7 为 4 核 8 线程，1.2-4.4GHz，配备了 12MB 三级缓存和 96EU Xe 核显，TDP 为 7-15W。根据 Geekbench 跑分来看，i7-1160G7 单核跑分在 1400 分左右，相比上代提升很大。

GPU 跑分方面，i7-1160G7 的分数在 10000 分左右，大约是 MX 150-MX 250 的水平。