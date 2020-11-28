小米 6 可解锁 18W 充电限制，PD 快充最高可达 26W

IT之家11月28日消息 小米6作为2017年4月28日上市的旗舰，因其均衡的性能、极高的可玩性以及目前不多见的小巧尺寸，至今仍有着广大爱好者在使用。小米6搭载高通骁龙835处理器，有着4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB几种配置。根据小米说明仅支持18W QC 3.0快充，不过根据高通骁龙835 的官方说明以及实际使用，小米6也支持目前主流的PD快充。

据IT之家了解，小米6在ROOT、删温控等操作之后，通过第三方软件修改限制，实测可以实现高达26.31W的充电功率。以上操作均会导致手机保修失效，甚至有可能破坏手机，乃至对用户造成危险，因此下文中的操作不建议消费者尝试。

具体操作：

首先测试款小米6规格为 6GB+128GB的配置，底包采用小米官方的20200305最新版。系统没有使用MIUI，而用了国内开发的魔趣系统，版本为MK10，Android 10。该手机进行了解锁、ROOT、关闭温控等操作，用于监控以及调整充电的软件名为：Scene。充电头采用了某款Type-C接口PD充电头，最大输出值为12V、2A。

根据图片，Scene软件可以进行丰富的充电控制，能够手动调整充电的上限电流，并进行充电保护，达到一定百分比自动停止充电。该软件还有着非常详细的信息显示：能够显示实时放电速度、电池温度、当前电压等。此外，USB接口信息还能显示出USB当前的电压、电流、充电协议以及协议的最大电压等信息。不过根据实测，电池信息里“循环次数”的值不能在测试机型上正确显示。

为了保证快充速度，测试前电池电量为37%，手机静置一段时间不操作，保证温度不会过高。

根据测试，在未解锁电流限制时，最大充电功率为17.48W，此时电池电流已达3419mA。此时根据信息显示，当前协议为PD快充，PD充电器的最高电压为12V，最大电流2.0A。

下面手动将“充电调速”按钮打开，电流设置为5300mA。可见此时瞬时充电电流达到了3940mA；USB接口电压11.62V，当前电流已达2.265A，甚至超过了充电头的最大值（软件显示仅供参考）。根据软件估算，此时功率为26.31W，远超此前的18W功率限制。此时手机背面的主板部分已经明显发热，电池温度根据体感也有温热。不过由于充电头功率限制，以及触发系统底层的温度保护，26W的瞬时功率只维持了短暂的时间，此后由于温度过高，充电速度降到了20W以下。

据IT之家了解，2020年的新款手机大功率快充维持的时间也很短暂，否则锂聚合物电池会因为过热而发生危险。根据小米6的实验，证明了此款手机也可以使用PD充电协议，并且硬件是支持超过18W功率的快充。但是手机解锁、ROOT以及关闭温控、解锁充电功率的操作有可能导致手机寿命下降，乃至发生爆炸等危险，因此不建议普通用户进行尝试，尝试这些操作的后果由用户自己承担。Scene软件充电时显示的数据仅供参考，不代表手机硬件的实际值。