北京一卡通 App 新增线上卡片延期功能：支持北京一卡通、养老助残卡、学生卡等

IT之家11月28日消息 不想出门，不想跑网点、不想排队，能不能坐在家里就把卡片延期了？为了提升大家的用卡体验，北京一卡通 APP 新增线上卡片延期功能，冬天足不出户就能为北京一卡通、养老助残卡、学生卡等在线办理延期业务。

北京一卡通延期指南

北京市政交通一卡通标准卡（以下简称北京一卡通）采用住建部发行，可在北京地面公交、轨道交通、P+R 停车场、商超便利店等场景使用。IT之家提醒，采用交通标准发行的、卡面印有 “交通联合” 标识的京津冀互联互通卡有效期为 20 年，暂无需延期。

1. 卡片有效期：6 年（72 个月）

2. 延期方法：

a. 实体卡：打开 北京一卡通 APP，在首页 “特种卡” 栏目中选择 “卡片延期” ，随后将卡片紧贴手机 NFC 区域即可快速完成卡片延期。

b. 手机一卡通：如手机一卡通显示过期，仅需打开 北京一卡通 APP，选择 “手机一卡通” 并点击 “充值”，系统将自动引导用户进行延期操作。

北京通 · 养老助残卡延期指南

北京通 · 养老助残卡是北京市为符合条件的老年人免费配发的多功能 IC 卡，具有北京市政交通一卡通功能。60 周岁及以上老人持卡可免费乘坐市域内地面公交车、免费游览政府办公园和景区等。

1. 卡片有效期：2 年（24 个月）

2. 延期方法：打开北京一卡通 APP，在首页 “特种卡” 栏目中选择 “卡片延期” ，随后将卡片紧贴手机 NFC 区域即可快速完成卡片延期。

北京学生卡延期指南

为了给北京市大中小学生群体提供便利的服务，我们对中小学生学生卡和北京 11 所高校校园卡进行了升级。升级后的学生卡具备学籍管理、高校校园卡功能（餐卡、门禁、图书借阅、就诊等）、市政交通一卡通功能。

1. 卡片有效期：1 年（12 个月）

2. 延期方法：打开 北京一卡通 APP，在首页 “特种卡” 栏目中选择 “卡片延期” ，随后将卡片紧贴手机 NFC 区域即可快速完成卡片延期。

北京残疾人服务一卡通

北京市残疾人服务一卡通是残疾人身份、残疾类别及等级证明，采取实名制形式，与中华人民共和国第二代残疾人证具有同等法律效力，具有北京市政交通一卡通功能。

1. 卡片有效期：1 年（12 个月）

2. 延期方法：打开 北京一卡通 APP，在首页 “特种卡” 栏目中选择 “卡片延期” ，随后将卡片紧贴手机 NFC 区域即可快速完成卡片延期。

温馨提示

1. 采用交通标准发行的、卡面印有 “交通联合” 标识的京津冀互联互通卡有效期为 20 年，暂无需延期。

2. 在线办理北京一卡通、特种卡延期业务时，用户需使用具有 NFC 功能的安卓手机。苹果用户暂时无法使用 iPhone 对卡片进行贴卡延期操作，线上延期的卡片须为 带有 © 标识的北京一卡通卡。

3. 如果手机不具备 NFC 功能，用户可前往公交、地铁、一卡通服务网点 或 自助设备，为北京一卡通办理延期业务，延期后的卡片有效期将自业务办理日起顺延 6 年。