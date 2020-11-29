你丢掉的手机卡竟论斤卖，有人一月获利 20 万

IT之家 11 月 29 日消息 手机卡也能按斤计重收购你听说过吗？据看看新闻报道，近日东莞长安公安分局捣毁了一个非法收购、贩卖手机卡的犯罪团伙，现场缴获手机卡数万张。据犯罪嫌疑人交代，这些卡绝大部分都是他们以 80 到 100 元一斤收购回来的 “废品”。

据犯罪嫌疑人交代，这些电话卡有小部分是从手机店里收购的，大部分是从二手电子产品交易市场收购回来的。IT之家了解到，他们会对这些手机卡进行测试，如果能够拨通的就是 “好卡”，假如显示欠费的，就往里面充值变成 “良卡”，而已销号的 “废卡”则丢弃处理。

据悉，一斤 “废品”约有 4000 多张，平均能挑选出四五百张 “好卡”或 “良卡”。这些 “好卡”、“良卡”都能够以 140 元至 200 元不等的价格通过网络售卖到了全国各地。据警方调查，仅在 10 月份这一个月内，犯罪嫌疑人罗某贵就获利 21 万多元。

警方介绍，由于我国对手机卡实行实名制登记管理，该犯罪团伙所贩卖的手机卡基本都通过网络交易平台落入了不法分子的的手中，成为了他们的作案工具。公安机关提醒广大市民，收、售手机卡的行为都是违法的，在处理废旧手机时，一定要将相关信息清除干净，妥善保护好自己的个人信息并将手机卡收回。