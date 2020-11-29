实地集团将于 12 月 1 日召开 OTA 智能社区发布会，联合魅族、雷神、领克等品牌

IT之家11月29日消息 今日房地产开发企业实地集团发布、转载了一系列海报，表示将于 12 月 1 日晚 6 点，联合众多品牌召开主题为 “干掉生活中的伪智能”的发布会。参与的品牌有：魅族、领克汽车、雷神电脑、如祺出行、悦跑圈、珀莱雅。此发布会会在多个平台进行视频直播。

智能社区的目的是为了解决现实中的种种不便，例如快递外卖有的不可以进入小区、小区门禁操作复杂，需要手动办卡等。同时还可以利用 IoT 物联网技术，实现小区内的智能设备与室内智能家电结合，例如进入小区、单元后，家中电器提前开始运作。

根据实地集团官方描述，智能社区包含智能家居设备、智能机器人、通勤物流系统、配套商业服务之间的高效协同调度与数据互联，为多种不同需求的用户群体提供社区内智慧生活解决方案。

据IT之家了解，此前实地集团已经应用了 hachi auto、hachi delight 这样的自动驾驶车，用于小区内部通勤以及快递包裹运输。

实地集团表示，在安防方面，智能摄像头等安防设备能够运用目标检测、身份识别、车牌识别等计算机视觉分析手段，实现禁区防护、黑名单报警、特殊人群看护、陌生人发现、防尾随、儿童落单预警等功能，可应用于社区公共区域、停车场、出入口电梯等场景，配合人工保障用户生活。

这次大会的另一个名词为 “OTA”，即 Over-The-Air（空中升级）。目的是保证小区的所有智能设备都接入互联网或者局域网，采用无线方式进行固件升级等操作，更加便捷，也减少人力成本。不过这也带来了安全问题，可能会造成隐私泄露等。