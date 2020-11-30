宜家跟苹果合作的智能家居快捷按键，终于要发售了

11 月 30 日上午消息，苹果的智能家居生态系统 HomeKit 在国内是不温不火的状态，但在国外，它们仍在跟更多第三方产品合作，近期宜家就开始制造销售支持快捷指令的控制器，定价 9.99 美元。

▲支持快捷场景的硬件

虽然苹果自己的手机电脑等硬件都不错，但在智能家居领域，想要丰富需要更多第三方合作伙伴就需要更多厂商合作，宜家显然是 HomeKit 生态里的重要力量，目前他们已经在最新的 Home Smart 软件更新中推出了场景支持，用来一键控制多个智能家居产品，如用户设置 “起床”，窗帘拉开，电灯打开等等。

运行新的 1.12.31 固件的宜家 Tradfri 网关的用户现在可以配置场景以一次控制多个家用智能产品，例如宜家智能灯，Sonos 的 Symfonisk 扬声器，或 Fyrtur 百叶窗。

更新后，场景国内将出现在宜家家居智能应用顶部的专用区域中。该 App 建议的一个场景是 “ All off”，可以一键关闭家中的所有的灯。

而宜家的硬件 “快捷键”也将支持 “场景”。例如在门口放一个按钮，出门前一键关闭所有电器。这是在一年前首次演示的，现在终于要发布了。目前宜家在立陶宛商店的挂牌价格为 9.99 欧元，但没有可用库存。

像许多智能家居设备制造商一样，宜家在其 HomeKit 产品方面的记录也有些墨迹——常常在面世之前就承诺了，但实际发售的时间都很长。Trafdi 智能插头及智能百叶窗都是如此。它们于 2018 年末首次宣布，在美国的承诺时间是 2019 年 2 月，然后是 4 月，然后是 8 月，然后是 “ 2019 年末”，直到去年 10 月才终于发布…… 但没有 HomeKit 支持，最终在今年 1 月发生了一些 “技术问题”。