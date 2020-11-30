抖音起诉 “抖管家”索赔 500 万元，法院发禁令：立即停止运营

11 月 30 日消息，近日，广州知识产权法院发出禁令，要求 “抖管家”“播商管家”运营方广州泽梦通信科技有限公司（下称 “抖管家公司”），立即停止销售、运营、宣传、推广上述专门针对抖音进行功能设置的软件。法院同时要求，抖管家公司须立即采取措施，停止相关软件的使用、运行。

据悉，这是近期各地法院针对抖音 “群控软件”的第二份禁令，也是知识产权法院颁布的首份相关禁令。今年 6 月，抖音起诉抖管家公司，要求关闭相关软件、公开赔礼道歉并赔偿经济损失人民币 500 万元。广州知识产权法院在审理过程中，为避免原告权益持续受侵害，作出上述诉中禁令。

抖音官方公布的数据显示，截至 2020 年 8 月，抖音（含抖音火山版）日活跃用户已超 6 亿，但一些黑产团伙也盯上了这块 “蛋糕”。一些不法人员通过 “群控系统”模拟真人行为规律，利用技术手段进行规模化、自动化批量操作，以实现刷量、截流、引流和变现的目的。一些犯罪分子更通过群控软件产生大量虚假账号，进行诈骗、传销等非法活动，严重危害了抖音以及用户的安全。

为此，抖音已建立系统的反作弊机制，对数据造假等各类违规行为进行实时拦截。据悉，今年起，抖音官方启动了对 “群控软件”的专项打击工作，过去两个月中，该公司已在杭州、深圳及广州等多个地区针对数家涉及抖音的 “群控软件”运营公司提起诉讼，并获得了杭州、广州当地法院的支持，分别出具禁令，相关 “群控软件”已被勒令停止运营。

抖音法务部相关负责人表示，抖音对于虚假流量灰黑产业链零容忍，将持续研究打击制衡的技术手段和机制，配合监管机构，为净化互联网生态持续发力。除抖管家等公司外，抖音近期还将通过法律手段打击一批同类软件。

另据抖音安全中心黑产打击团队相关负责人介绍，该团队正搜集相关公司涉嫌犯罪的证据。据其介绍，经过抖音报警，已有两款群控软件的运营方分别被两地公安机关立案侦查。