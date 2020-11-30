西数回应近期传闻：继续加大闪迪品牌在中国市场的运营及投入

IT之家11月30日消息 11 月 26 日，TechPowerUp、Guru3D 等外媒报道，闪迪品牌与西数进行整合。之后西数澄清，称这只是日本实体公司名称的改变，不会停用闪迪品牌。

今天，西数官方回应了近期传闻，称将继续加大闪迪品牌在中国市场的运营及投入。

西数表示，公司在全球范围内拥有西部数据（Western Digital）、西数（WD）、闪迪（SanDisk）、WD_BLACK等品牌。其中，闪迪作为西部数据公司旗下为摄影存储而生的专业品牌。今年7月，西数在上海举行了闵行晟碟半导体公司第三期扩建项目的剪彩仪式。今年10月，闪迪品牌在北京举行了闪迪移动固态硬盘系列新品中国发布会。

西数重申，中国一直是西部数据公司在全球范围内重要的战略市场之一。未来，西部数据公司不仅会继续加大闪迪品牌在中国市场的运营及投入，更会带来更多优质的产品和创新的技术，与中国的合作伙伴共同携手，推进存储产业的繁荣与发展。

IT之家了解到，闪迪公司是设计与销售闪存产品的美国跨国公司，于 1988 年由 Eli Harari 与非易失性存储器技术专家 Sanjay Mehrotra 创立，1995 年 11 月在 NASDAQ 上市。2015 年 10 月 21 日，西部数据宣布将以 190 亿美元收购闪迪公司，并于 2016 年 5 月 12 日以 160 亿美元完成并购。