安卓 11 来了，OPPO 手机 ColorOS 11 最新 12 月升级适配计划公布

IT之家11月30日消息 今天，ColorOS 官方公布了 ColorOS 11 的 12 月升级适配计划，表示，目前 ColorOS 11 的升级适配工作仍在加紧进行中。

此次基于安卓 11 正式版的 ColorOS 11 为用户带来了前所未有的「个性化引擎」。用户不仅可以自定义常见的壁纸、铃声与图标等选项，更是能够利用系统功能亲手进行创作，打造极具个人特色的息屏动画和悦耳铃声。

除此之外，流畅与安全也在 ColorOS 11 中得到进一步提升。得益于底层优化和全新的「防卡顿引擎」，ColorOS 11 更充分利用硬件资源，将帧率稳定性和系统响应速度再次提高；而结合「权限单次授权」与「闲置权限自动回收」等功能以及 Andoroid 11 新增的「沙盒机制」，系统安全性也再上一个台阶。

下面是 12 月限量升级公测计划 :

12 月 20 日

Reno3 Pro 5G、Reno3 Pro 经典蓝定制版 5G

12 月 28 日

Reno4 SE 5G

12 月 29 日

Reno Ace、Reno Ace 高达版、Reno 10 倍变焦版、Reno 巴萨定制版、Reno3 元气版 5G、K7

升级公测版本侧重于功能提前体验 , 版本可能存在稳定性问题，但能满足日常使用需求，在升级前请保存好个人重要数据。如果想体验更稳定的版本，敬请等待后续 OTA 推送的正式版本。

IT之家获悉，目前 ColorOS 已经开放了 5 款机型的正式版升级：

已开放正式版升级机型

Find X2、Find X2 Pro、Find X2 Pro 兰博基尼版、OPPO Ace2、OPPO Ace2 EVA 限定版

12 月 ColorOS 11 正式版升级计划 :

12 月 8 日

Reno4 Pro 5G、Reno4 Pro 5G 2020 夏日定制版、Reno4 Pro 5G 艺术家限定版、Reno4 5G

正式版升级方式 :

1. 申请正式版前请确保您的手机已升级到指定版本上，详情请参考「OPPO 社区 - ColorOS 版块 - 升级适配版块」对应机型正式版开放升级公告帖；

2. 请点击「设置 >软件更新 >右上角设置图标 >升级尝鲜 >正式版申请 >勾选 “我已阅读并同意《隐私政策》”>立即申请」，完成申请后点击检查更新，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 11 了。