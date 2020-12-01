IT之家12月1日消息 据新华社报道，中国文化管理协会昨日在京举办了 “电子竞技员”国家职业技能标准终审会，这标志着 “电子竞技员”国家职业标准编写工作已进入收尾阶段，“电子竞技员”国家职业技能标准即将正式出台。

IT之家了解到，2019 年 4 月，人力资源和社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局正式发布 13 个新职业，“电子竞技员”和 “电子竞技运营师”恰在其中，引起社会各界高度关注。

2019 年 7 月，首批上海市电子竞技运动员进行公示：含《英雄联盟》《Dota2》《王者荣耀》等项目，当时注册人数即达到 88 名，其中 DOTA 项目人数占到 40%。具体为王者荣耀 5 个、英雄联盟 12 个、FIFA13 个、皇室战争 5 个、DOTA35 个、炉石传说 16 个、魔兽争霸 2 个。

再到 2019 年 7 月 11 日，在 2019 年中国互联网大会第三日会议上，中国互联网协会电子竞技工作委员会宣布正式成立，并公布相关职能和工作任务。

新华社指出，受人社部职业技能鉴定中心委托，中国文化管理协会电子竞技管理委员会负责 “电子竞技员”的国家职业技能标准编制工作。在近一年时间里，该委员会邀请文化、科技、体育、人社、教育等领域的专家学者，在对电子竞技相关单位进行广泛调研后，编写了此项标准。