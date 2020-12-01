合作但通用不再入股，电动卡车企业尼古拉暴跌 25%

通用汽车公司和尼古拉公司周一宣布，双方就燃料电池合作事宜达成了新的协议，但协议取消了通用汽车在这家电动卡车初创公司获得的股权，以及联合生产电动皮卡的计划，导致尼古拉股价暴跌近 25%。

今年 9 月，两家公司宣布达成协议，通用汽车将提供电池、底盘架构、燃料电池系统以及工厂，用以生产尼古拉开发的电动皮卡 Badger，以换取对方 11% 的股份和 7 亿美元资金。但在卖空者批评尼古拉欺诈后，这笔交易受到了质疑。

尼古拉和通用汽车在单独的声明中表示，新协议是一份不具约束力的谅解备忘录，要到 2021 年底才会到期。目前双方还需要进行谈判，并达成最终协议。

尼古拉表示，新交易的重点是燃料电池业务，他们认为这方面潜力最大。根据新协议，通用汽车将为尼古拉的七级和八级重型商用卡车提供燃料电池系统。两家公司还在讨论尼古拉可能在其商用拖车中使用通用 Ultium 电池系统。

两家公司还表示，他们仍有信心在年底前与能源合作伙伴签署协议，建设氢气站。消息传出后，尼古拉股价下跌了近 25%，而通用汽车股价下跌了 1.7%。

摩根大通分析师保罗 · 科斯特 (Paul Coster)表示，通用汽车决定不按原计划入股尼古拉，这将拖累尼古拉的股价。但从长远来看，新协议对尼古拉更有利，因为它现在可以专注于商用卡车业务。