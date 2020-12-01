【IT之家评测室】i7-10870H 和 RTX 2060 双拳出击，微星冲锋坦克 2 GL65 体验

9 月份以来，搭载英特尔新款 i7-10870H 的游戏本已经开始陆续上市，近期，微星旗下的游戏本冲锋坦克 2 GL65 也同步升级到了全新的 i7-10870H 处理器，在微星游戏本大家庭中，冲锋坦克系列可以说是中坚力量了，在保证了高性能释放的同时，也更倾向性价比，是不少低调实用党的选择。

IT之家拿到的这款微星冲锋坦克 2 GL65（具体型号为 LG65 Leopard 10SER-655CN），搭载了 i7-10870H 处理器，16GB 内存，512GB SSD 以及 RTX2060 显卡和 144Hz 高色域屏幕。目前京东优惠后售价为 8499 元，价格优势还是相当明显的。

微星冲锋坦克 2 GL65 的性能、使用体验如何，话不多说，IT之家这就为大家送上评测报告。

微星冲锋坦克 2 GL65 具体配置如下：

第一部分：外观

冲锋坦克 2 GL65 的外观设计依旧是充满战斗感气息的游戏本风格，整机以黑色为主，红色键盘和龙盾标识的点缀，让产品看起来更有设计感。机身 A 面采用了铝合金材质，采用了磨砂工艺，在红色龙盾的两侧还有两道充满凸起的线条，像是凸起的 “龙筋”，非常有力量感的设计。

冲锋坦克 2 GL65 的 C 面同样为磨砂工艺，键盘采用了红色背光，是传统游戏本的黑红设计风格，并且还预留了数字小键盘，点赞。值得一提的是，冲锋坦克 2 GL65 搭载的还是赛睿红色背光电竞键盘，键盘键程较长，手感偏软，更适合游戏玩家。

键盘右上方，除了电源键之外，还有两枚性能按键，左侧的按键可开启 Cooler Boost 5 强冷模式，中间的按键则可一键开启性能模式。

冲锋坦克 2 GL65 的触控板大小尚可，同时保留了物理左右键，不过触控板的位置略微偏左，玩一些 FPS 类游戏的时候，可以通过 Fn 组合键来关掉触控板以免误触。

D 面，冲锋坦克 2 GL65 采用了大面积、大密度的镂空开孔，这种粗犷的设计更利于散热，特别是上半部分的散热网，甚至都能看到机身内部的电路板结构和散热铜管，可谓非常 “凉爽”了，不过日常使用中还是要稍微留意一下，避免机身底部触到水渍，防止短路。

散热方面，冲锋坦克 2 GL65 采用了双风扇和三出风口设计，风扇位于底部的两侧，出风口位于机身左上侧和后侧，同时搭配了 7 根导热管，对比同级别的游戏本散热配备，这一点可以说是很良心了。

细节方面，冲锋坦克 2 GL65 搭载了容量为 51Wh 的电池，并且预留了一个 2.5 寸 SATA3.0 的硬盘接口，搭载了 AX201 无线网卡，支持 WiFi6。

接口方面，冲锋坦克 2 GL65 机身左侧包括一枚 HDMI 1.4 接口、一枚 Mini DP 1.2 接口、一枚 USB-A 3.2 Gen1 接口、一枚 USB-C 3.2 Gen1 接口、麦克风和耳机接口，右侧则是两枚 USB3.2 Gen1 接口、SDXC/HC 读卡器、电源口。

冲锋坦克 2 GL65 接口方面的数量和种类比较齐全的，但这里提出小建议：接口满载状态下，两个偏下的 USB 接口可能会占用一定的鼠标操作空间，如果能移到后方体验上显然更出色一些。

在屏幕方面，冲锋坦克 2 GL65 采用了 15.6 英寸 144Hz FHD 屏，采用了上、左右窄边框设计，屏占比达到了 82%。

IT之家通过 AIDA64 查询发现，冲锋坦克 2 GL65 屏幕面板的供应商是友达，型号为 B156HAN08.0，屏库网可查询到相关信息，这块屏幕的像素密度为 141PPI，亮度为 300 尼特，72% NTSC 广色域。

冲锋坦克 2 GL65 的尺寸为 357x248x27.5 mm，重量为 2.3kg，对于一款游戏本来说，这个重量控制的相对不错。日常出行放在背包里也不会有太大重量上的负担。

第二部分：性能测试

冲锋坦克 2 GL65 搭载了英特尔下半年最新推出的新款第十代睿处理器 i7-10870H ，i7-10870H 性能十分接近于 i7-10875H，可能是因为 intel 产能不足的原因，该型号将会逐渐应用在更多主流游戏本上。i7-10870H 基础频率 2.2GHz，加速频率 5.0GHz（均调低 100MHz），其它方面的规格与 i7-10875H 保持不变，包括 8 核心 16 线程，L3 缓存 16MB 等。

相较于上半年的 i7-10750H，i7-10870H 的升级幅度还是非常之大，从跑分数据来看的话，i7-10870H 差不多有 20% 的领先性能。简单总结，i7-10870H 相比 i7-10750H 增加了 2 个物理核心，最高睿频又比上半年推出的 i7-10875H 低 0.1GHz，是一款加量不加价的好 U。

显卡方面，冲锋坦克 2 GL65 搭载的 RTX 2060 显卡采用了最新的图灵 Turing 架构，TU-106 核心，12nm 工艺制程，6GB GDDR6 显存，具备 1920 个 CUDA 核心、48 个光栅单元、160 个纹理单元等，支持光线追踪和 DLSS 2.0 功能。更重要的是，冲锋坦克 2 GL65 搭载的这块 RTX 2060 显卡功耗达到了 115W，这意味着游戏表现将更加出色。

在IT之家 App 的 “发现”栏的 CPU、显卡天梯图里，可以看到两款产品的跑分排名情况：

IT之家先通过 CINEBENCH15/20、AIDA64、CrystalDiskMark、3DMark 等软件，测试了冲锋坦克 2 GL65 的跑分性能，以下所有测试都是在笔记本开启 “性能模式”状态下进行的。

1、CPU 跑分

首先是 CPU 跑分测试，在 CineBench R15 的测试中，冲锋坦克 2 GL65 单核 197cb，多核 1622cb。

在 CineBench R20 的测试中，冲锋坦克 2 GL65 单核得分 448，多核得分 3949。

2、内存测试

内存测试环节，IT之家使用《AIDA64》进行测试，冲锋坦克 2 GL65 内存读取成绩可达 39390MB/s，写入成绩为 40423 MB/s，拷贝为 35587MB/s，延迟为 58.4ns。

AIDA64 内存与缓存性能测试▲

3、固态测试

通过 CrystalDisklnfo 查询，冲锋坦克 2 GL65 配备的是一块来自金士顿的 1TB 固态硬盘，CrystalDiskMark 测试成绩为 1987 MB/s 的 SEQ1M(Q8T1)读取和 981 MB/S 的 SEQ1M(Q8T1)写入，表现符合预期。

CrystalDiskMark 测试▲

4、显卡测试

接着是显卡跑分测试，在 3DMark 的 Time Spy 中，冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 6592，CPU 分数（物理分）为 8375，总分 6809。

Time Spy▲

Time Spy Extreme 中，冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 3042，CPU 分数（物理分）为 3639，总分 3118。

Time Spy Extreme▲

Fire Strike Extreme 中，冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 8029，物理分数为 19411，总分 7879。

Fire Strike Extreme▲

Fire Strike Ultra 中，冲锋坦克 2 GL65 显卡分数为 3796，物理分数为 19215，总分 3990。

Fire Strike Ultra▲

第三部分：游戏表现及烤机

考虑到冲锋坦克 2 GL65 游戏本的显卡 RTX 2060 是 115W，主流的 FPS 网游帧数保证在 100 帧以上基本没有问题，在这部分，IT之家选择了几款 3A 游戏大作进行测试。

首先是《孤岛惊魂 5》，在默认画质下，利用游戏自带的硬件测试功能，冲锋坦克 2 GL65 平均帧率达到了 100fps，这个成绩非常不错，能够带来顺畅的游戏体验。

默认画质（1080P）▲

随后我们手动将画质调为最高，可以看到在这种情况下，冲锋坦克 2 GL65 的平均帧率仍超过 50FPS，达到了 56fps。

最高画质（1080P）▲

接下来是《古墓丽影：暗影》，默认画质下，冲锋坦克 2 GL65 平均帧率可跑到 99fps，几乎达到 100FPS，表现出色，令人满意。

▲默认高画质

在《荒野大镖客：救赎 2》，默认画质下，冲锋坦克 2 GL65 平均帧率为 81fps，说实话这个表现很令笔者惊喜了，因为《荒野大镖客：救赎 2》对配置要求是非常高的，并且对 PC 的优化不算太过出色。

▲默认中档画质

此外，我们还测试了「光明记忆：无限」的光追 Demo，在 1080P 画质下开启普通 RTX 质量，最终给出的平均帧数成绩为 45FPS。

总的来说，冲锋坦克 2 GL65 的游戏表现是很令人满意的，满血的 RXT2060 显卡可以带来稳定的性能输出，游玩目前市面上优化正常的 3A 大作并没有什么大压力。

在烤机测试环节，我们依旧将笔记本保持在极限性能模式上，并且开启 CoolerBoost 5 散热模式，在 CoolerBoost 5 散热模式下，冲锋坦克 2 GL65 的两个风扇将进入高速运转状态，风扇产生的噪音还是非常明显的，当然，这也是为了测试极端情况下，笔记本的绝对散热和性能释放能力。

首先是单烤 30 分钟 FPU，冲锋坦克 2 GL65 此时的 CPU 温度保持在 92 度、功耗保持在 70W，CPU 主频为 3.52Ghz。

接着是单烤 30 分钟 GPU，此时 GPU 温度为 68 度，GPU 频率在 1530Mhz，功耗为 115W，在保证了 115W 满血输出的同时，温度控制在 68 度，可见冲锋坦克 2 GL65 游戏本的散热效果还是不错的。

最后是 30 分钟的双烤 FPU 和 GPU，30 分钟后 CPU 温度为 89 度，功耗降到了 45W，主频 2.78Ghz，GPU 温度 75 度，频率为 1485MHz，功耗仍保持在 115W。虽然 CPU 功耗略有下降，但对游戏影响其实并不大，在经历了长达 30 分钟的双考环节中，冲锋坦克 2 GL65 的 GPU 仍保持了 115W 的性能输出，这个表现是可圈可点的。

总结：

作为一款游戏本，冲锋坦克 2 GL65 最大的亮点是足够出色的游戏性能释放，满血的 115W 显卡给玩家的游戏体验带来了十足的信心，同时出色的散热系统和激进的性能调教也让冲锋坦克 2 GL65 在 3A 大作的游戏中足够稳定，144Hz 电竞屏的加入对玩家来说也是一大吸引点。

冲锋坦克 2 GL65 在设计和重量方面也做的相对均衡，既提供了个性化的外观设计，也控制了机身重量，对于那些刚刚开始尝试踏入游戏发烧友门槛的玩家来说，微星冲锋坦克 2 GL65 会是一个不错的选择。