中国工程院院士邬贺铨：推动形成网络 5.0 体系，加快数据通信自主创新

网络 5.0 是 IP 网络领域研究的方向，围绕数据通信的核心 IP 协议体系持续创新，在 IP 网络的极限来临之前做好技术储备。

在今天举行的 “2020 年网络 5.0 峰会”上，网络 5.0 产业和技术创新联盟专家咨询委员会主任、中国工程院院士邬贺铨通过视频的形式表示：在国际形势不确定的情况下，我们更要坚持科技自立的决心，加快数据通信自主创新的建设，希望业界专家踏踏实实做好自己的工作，瞄准关键行业场景及需求，着力推动数据通信基础技术的创新发展、需求发展，形成网络 5.0 体系。

过去一年，网络 5.0 产业和技术创新联盟成员形成合力输出了众多创新成果，今年通过网络线上会议等多种形式持续推进工作，取得了不错的成绩，网络 5.0 应用场景不断完善，需求基本收敛，架构完成了顶层设计，新协议的探索走上国际，确定性网络、内生安全与算力网络等关键技术开展了试验验证。

展望未来，邬贺铨希望：联盟各成员单位能够凝聚合力，加快数据通信自主创新的进程。在国际形势不确定的情况下，我们更要坚持科技自立的决心，加快数据通信自主创新的建设，希望业界专家踏踏实实做好自己的工作，瞄准关键行业场景及需求，着力推动数据通信基础技术的创新发展、需求发展，形成网络 5.0 体系。

近年来，我国企业及科研机构在技术上不断进步，在标准制订中的话语权越来越高，在 5G 标准制订中我国企业彰显很高的话语权。邬贺铨希望：“各位专家勇于创新，不要因为新协议体系在国际标准推进过程中会遭遇质疑及阻力而放弃努力，建议在国内达成共识的基础上合力推进。”

“创新不是一个人的战斗，也不是两三天的拼搏，而是一场艰苦的持久战，需要做好长期奋进的准备，有计划稳步的向前推进。”邬贺铨表示：过去一年的工作，网络 5.0 联盟的各成员单位，在达成共识的基础上，是有能力在网络新体系上创新的。希望大家充分利用好网络 5.0 产业和技术创新联盟的平台，输出更多的创新成果，服务于全行业。”

当前，网络 5.0 产业和技术创新联盟成员覆盖了国内电信运营商、设备制造业、内容提供商、高等院校、科研院所等国内主要网络机构，邬贺铨希望后续联盟能够吸引更多先进制造业、互联网企业加入联盟，群策群力，争取在网络 5.0 相关技术创新和标准化方面取得更多的突破，使得联盟成为数据网络技术创新的孵化地与试练场，打造一个在通信领域有公共影响力的品牌，推动我国通信技术产业可持续发展，同时为建设网络强国打下坚实的基础。