院士沈昌祥：5G 网络使移动通信网络变得更灵活、敏捷和开放

11 月 15 日上午消息，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国科学院计算机网络信息中心（CNIC）主办的第二届中国互联网基础资源大会今日在北京举行。中国工程院院士沈昌祥出席并发表以《开创新基建网络安全主动免疫新生态》主题演讲。

沈昌祥指出，从科学技术上看，网络安全风险源于图灵机原理少攻防理念、冯 · 诺依曼结构缺防护部件和工程应用无安全服务的先天性脆弱缺陷。从认知科学上看，设计IT系统不能穷尽所有逻辑组合，必定存在逻辑不全的缺陷。

”人机交互可信是发挥 5G、数据中心等新基建动能作用的源头和前提 “，沈昌祥表示，必须对人的操作访问策略四要素（主体、客体、操作、环境）进行动态可信度量、识别和控制。

沈昌祥表示，5G 网络在传统电信云的基础上引入 NFV/SDN 等技术进行 ICT 融合，将移动通信网络云化、虚拟化和软件化，使网络变得更灵活、敏捷和开放。

本届大会主题为 “夯实‘根’基，数‘聚’未来”，围绕网络强国建设大局，搭建行业交流合作创新平台，聚焦互联网基础资源领域技术前沿，推动互联网基础资源技术体系发展完善，夯实互联网应用根基，助推数字经济高质量发展。