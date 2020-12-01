索泰官方实测：RTX 3060 Ti 光追性能比 2080S 高 4%，明晚开卖

IT之家 12 月 1 日消息 今晚，索泰发布了三款 RTX3060Ti 显卡：RTX3060Ti PGF OC、RTX 3060Ti 天启 OC、RTX 3060Ti X-GAMING OC。索泰 RTX 3060Ti 非公版显卡将于 12 月 2 日晚 10 点正式上架开售，首发开售的型号为索泰 RTX 3060Ti X-GAMING OC。

官方表示，索泰 RTX 3060Ti PGF OC 显卡可以在 2K 分辨率下 60 帧以上畅玩各类单机游戏大作。非光追游戏性能，索泰 RTX 3060Ti PGF OC 比 RTX 2060S 提升 35% 左右，和 RTX 2080S 性能差不多，略胜相差 1% 左右。在 2K 光追游戏的测试中，索泰 RTX 3060Ti PGF OC 性能比 RTX 2060S 提升 44%，比 RTX 2080S 高 4% 左右。

IT之家了解到，RTX 3060 Ti 搭载了 4864 CUDA 核心，主频和加速频率分别是 1410 和 1665MHz，显存为 14Gbps 的 8GB GDDR6 显存，显存位宽 256bit。在 3DMARK Fire Strike 和 Time Spy 两个测试项目中，RTX 3060 Ti 均超过上一代的 RTX 2080 Super，与刚刚发布的 RTX 3070 的差距在 11%-13%。爆料消息显示， RTX 3060 Ti 价格为 399 美元。