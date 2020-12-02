爱彼迎 Airbnb 透露 IPO 最多融资 25 亿美元，估值或达 350 亿

当地时间周二房屋租赁公司 Airbnb 表示，计划在首次公开募股（IPO）中出售 5000 万股股票，公司估值最高可达 350 亿美元。

Airbnb 称，预计发行价在每股 44 美元至 50 美元之间。以每股 47 美元的中值计算，有望通过上市获得融资 23 亿美元。如果承销商行使选择权购买额外的 350 万股，则可获融资 25 亿美元。

Airbnb 表示，公司联合创始人布莱恩 · 切斯基（Brian Chesky）、乔 · 戈比亚 (Joe Gebbia)和内森 · 布莱卡斯亚克 (Nathan Blecharczyk)将在此次 IPO 中出售约 190 万股股票，使 IPO 总规模达到 5190 万股。根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，三人在 2008 年创立了 Airbnb，公司上市后他们仍将拥有 Airbnb 近 43% 的投票权。

Airbnb 表示，在行使超额配售权的情况下，IPO 之后上市公司流通股约为 6.014 亿股，按计划最高发行价的 50 美元计算，估值将超过 300 亿美元。在公司股份完全稀释的基础上，如果再算上股票期权、限制性股票和发行收益，公司估值将升至约 348 亿美元。

周日有报道称，Airbnb 计划将上市规模定在 300 亿美元以上，超出知情人士此前的预期。

送餐公司 DoorDash 周一也公布了上市计划的细节，其预期估值可能高达 320 亿美元。

Airbnb 表示，已申请在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market)上市，股票代码 ABNB。