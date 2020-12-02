英国宣布将新建一个 5G 研究实验室，帮助取代华为技术

12 月 2 日消息，据国外媒体报道，在宣布禁止华为参与其 5G 网络建设后，英国宣布将新建一个 5G 研究实验室，帮助创建一个更开放的 5G 网络，从而帮助取代华为技术。

此前，在今年 1 月份，英国政府宣布，允许华为有限度参与英国的 5G 网络建设，但随后 “变卦”。

今年 7 月份，英国政府发布禁令，明年起不再购买新的华为 5G 设备，并且在 2027 年底之前彻底清除 5G 网络中的华为设备。

上周，知情人士透露，英国正考虑最快明年 9 月份就禁止安装华为 5G 设备。英国已经对购买华为设备的电信公司制定了限制措施，并定于今年 12 月份之后开始实施。

本周一，英国政府正式宣布，自 2021 年 9 月起，将在英国新 5G 网络中禁用新的华为设备。

外媒称，英国宣布禁止华为参与该国 5G 网络建设，会给运营商造成巨大损失。为此，英国政府承诺拨出 2.5 亿英镑（约合 22 亿元），帮助运营商更换华为 5G 设备，并保持 5G 设备来源多样化。

当地时间周一，英国数字大臣奥利弗 · 道登（Oliver Dowden）公布了一项政府计划，即该国计划斥资 2.5 亿英镑开发新的安全互联网技术，其中包括建立一个 5G 研究实验室。

该实验室将汇集安全专家、企业和顶尖学者，帮助创建一个更开放的 5G 网络，让规模较小的英国公司也能参与开发这项关键技术。

在宣布禁止华为参与其 5G 网络建设后，英国还邀请日本电信设备供应商和系统集成商 NEC 来支持该国的 5G 网络建设。外媒报道称，英国已宣布与 NEC 建立新的合作伙伴关系。

NEC 宣布，它将在英国建立一个开放无线接入网络推广中心（Open RAN Promotion Center）。该中心将负责业务开发，协助项目执行，并为 NEC 的 Open RAN 业务提供技术支持。

该公司预计，将于 2021 年在英国提供实时 5G 开放无线电接入网络。外媒报道称，该公司此举可能旨在取代华为的地位，帮助英国建设下一代 5G 网络。