外媒：台积电四季度将向苹果供应 15 万片晶圆 A14 处理器

12 月 2 日消息，在此前的报道中，外媒曾提到苹果要求芯片代工商台积电，今年向他们出货 8000 万颗 iPhone 12 及 iPad Air 搭载的 A14 处理器，但随后也有外媒在报道中表示，台积电今年最多能为苹果代工 7400 万颗 A14 处理器，未完成部分将推迟到明年。

今年结束还有接近一个月的时间，台积电能为苹果供应多少 A14 处理器，目前也还难有定论，但对于四季度的出货量，外媒给出了最新的消息。

在最新的报道中，外媒表示台积电与苹果签署的代工合同，在今年四季度要向苹果出货 15 万片晶圆的 A14 处理器。

苹果 A14 处理器，与华为 Mate 40 系列搭载的麒麟 9000 处理器，采用的都是台积电的 5nm 工艺，麒麟 9000 是集成超过 150 亿个晶体管，苹果的 A14 则是集成 118 亿个晶体管。

对于华为麒麟 9000，芯片业内人士此前曾透露，在台积电停止代工后，华为共有 2.2 万片晶圆的麒麟 9000 处理器，每片晶圆的良品率大约 400 颗。

参照麒麟 9000，台积电为四季度为苹果出货 15 万片晶圆的 A14 处理器，出货量就在 6000 万颗左右。但考虑到苹果 A14 并未集成 5G 基带，晶体管数量也低于麒麟 9000，因而大概率会高于 6000 万颗。