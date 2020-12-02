印度首次金星探测任务推迟至 2024 年末

受到新冠肺炎疫情影响，印度的首次金星探测任务推迟至 2024 年末，比原计划晚了一年。

印度空间研究组织（ISRO）的科学家 T· 玛利亚 · 安东尼塔 (T. Maria Antonita)表示，“舒克拉雅”（Shukrayaan）是印度首个前往金星的飞行器，并将对金星展开为期四年的研究。

据悉，ISRO 原计划在 2023 年中发射 “舒克拉雅”探测器，但由于受到疫情影响，该机构决定将发射日期推迟到 2024 年 12 月，后备发射日期则定为 2026 年中。

安东尼塔还称，“舒克拉雅”探测器计划采用印度的 GSLV Mk II 火箭发射，但研究团队也在评估使用更强大的 GSLV Mk III 火箭，以便携带更多的仪器或燃料。ISRO 将在未来大约 3 到 6 个月内确定这次任务使用的火箭和搭载的最终仪器。

“舒克拉雅”探测器将搭载几台探测金星环境的仪器。其中最重要的是一台探测金星表面的合成孔径雷达（SAR），因为金星表面被厚厚的云层所笼罩，无法在可见光下看到。此前，这种合成孔径雷达曾随同印度的 Chandrayaan-2 轨道器发射，后者现在正绕月飞行。

另一台重要仪器是瑞典和印度合作研发的金星中性分析器（Venusian Neutrals Analyzer），检测来自太阳的带电粒子如何与金星大气相互作用。该仪器的旧版本曾伴随 2008 年的 Chandrayaan-1 月球任务发射。

安东尼塔说，“舒克拉雅”探测器还将把光谱仪带到金星上，用红外线、紫外线和亚毫米波长观测金星的大气。2020 年早些时候，科学家发现可能在金星的大气中检测到磷化氢，但科学界许多人仍然对此持怀疑态度。

今年 9 月，法国国家空间研究中心（CNES）宣布，该机构将在 “舒克拉雅”探测器上携带新仪器，即与俄罗斯航天局合作开发的金星红外大气气体链接器 (VIRAL)。安东尼塔补充说，还有很多其他仪器也进入了候选名单，比如来自德国的仪器。

实际上，自 20 世纪 60 年代以来，已经有数十枚探测器飞往金星，但最近几年只有少数几次。例如，欧洲航天局的 “金星快车”(Venus Express)在 2006 年至 2014 年期间绕金星运行，日本的 Akatsuki 航天器在一次失败后，于 2015 年进入金星轨道。

几枚新的航天器也会在不久的将来飞越金星，包括 NASA 用于观测太阳的 “帕克”（Parker）太阳探测器，以及水星的欧洲 BepiColombo 探测器。