3000 元档笔记本推荐：联想 IdeaPad 14s 配备 10 代酷睿 i3，性能与轻薄兼备

IT之家12月2日消息 近年来，随着移动办公的普及，笔记本产品不仅仅性能越来越高，机身越来越轻薄，价格也在不断地下探，市场上也涌现出了不少 3000 元档的高性价比产品。今天推荐的这款国民轻薄本联想 IdeaPad 14s 配备了英特尔 10 代酷睿 i3 处理器，还搭载了 8GB 内存和 512GB 大容量固态硬盘，价格只要三千出头，对于办公和娱乐用途而言是一个好用不贵的选择。

IT之家了解到，联想 IdeaPad 14s 搭载了 14 英寸屏，拥有 7.5mm 的双侧窄边框，带来更广阔的视野，观感更佳。笔记本的摄像头采用了顶置的设计，配备了物理防窥盖板，保护隐私，使用更放心。

联想 IdeaPad 14s 的屏幕分辨率为 1920×1080p，在 14 英寸的尺寸下有很高的像素密度。机身采用了简约的设计，金属拉丝面板，重量约为 1.5kg，厚度约为 19.9mm，续航可达 9 小时。轻薄的机身设计让外出携带更加轻松，9 小时的续航也可应对一天的工作需要。

在配置方面，联想 IdeaPad 14s 2020 款搭载了英特尔 10 代酷睿 i3-10110U 处理器。随着处理器的更新换代，i3-10110U 已经来到了双核四线程的规格，主频 2.1GHz，睿频可达 4.1GHz，更高的频率将会带来更加极速的应用响应。

联想 IdeaPad 14s 2020 款还配备了 8GB DDR4-2666 内存，双通道的配置可以更好地发挥核显的性能，另外用户还可以扩展到 12GB，减少内存不足的焦虑。硬盘也是影响应用响应速度的一大因素，联想 IdeaPad 14s 配备了 512GB PCIe 3.0 NVMe SSD，既有高速又有大容量，有需要的用户还能选配加装更大容量的机械硬盘。联想轻薄本在性能释放方面做得很不错，IdeaPad 14s 2020 支持第三代 Fn+Q 智能散热调节，用户可以根据不同的使用需求切换节能模式、智能模式和野兽模式。

作为一款轻薄本，联想 IdeaPad 14s 的接口可谓是相当丰富。笔记本左侧配备了 DC 充电接口，一个 HDMI 接口用于视频输出，一个 USB 2.0 接口用于连接鼠标等外设，还有两个 USB 3.0 接口用于高速传输数据。笔记本的右侧还有耳麦接口和大部分 14 英寸轻薄本不具备的标准 SD 卡读卡器，更加方便相机用户使用，无需转接线。

耐用性方面，联想 IdeaPad 14s 通过了高低温开机测试、温湿度循环测试、震动测试、机械冲击测试、存储测试、转轴寿命测试、抗压测试、高海拔测试、IO 寿命测试、落球测试和跌落测试等 11 项严苛测试。

购买建议：

联想 IdeaPad 14s 在英特尔十代酷睿 i3-10110U 加持下拥有超高的性价比，配合 8GB 内存和 512GB 的 SSD 可以轻松应对日常办公应用，i3-10110U 的核显拥有不错的视频解码能力，玩玩网游也不在话下。

联想 IdeaPad 14s 正在各大电商平台热卖，十代酷睿 i3-10110U +8GB 内存 + 512GB 固态 + FHD 屏，还有十代酷睿 i3-1005G1 版可以选择，感兴趣的小伙伴可以点击下方链接购买。

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