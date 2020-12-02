英特尔幽灵峡谷 NUC 继任者 “野兽峡谷”曝光：搭载 11 代酷睿标压 CPU

IT之家 12 月 2 日消息 根据外媒 FanlessTech 的消息，英特尔幽灵峡谷 NUC 的继任者是 “野兽峡谷”，将搭载 11 代酷睿 H 系列处理器。另外，2021 年第四季度英特尔还会推出一款 8 升体积的野兽级 NUC。

IT之家了解到，在今年 1 月份的 CES 上，英特尔公布了 “幽灵峡谷”NUC，新款的 NUC 采用了模块式设计，可选配 9 代移动标压处理器和 ITX 显卡。

幽灵峡谷最大的创新之一，就是把主板和显卡、硬盘等设备，通过一块基板用 PCIe 桥接起来，这样相当于把传统 “摊大饼”的主板进行分拆、折叠，最大程度地利用有限的空间，解决性能、小体积和稳定性的矛盾。英特尔表示，这台主机除了小之外，其可扩展能力还是很强的，拆解和安装都难度不大，而且是一个很有意思的过程。最亮眼的地方，在于这个长得有点像显卡，但却可以 “一抽而出”的主板，它不再是固定在机箱上，而是采用模块化的设计，以 PCIe 桥接到基板上。

目前幽灵峡谷最高可搭载 i9-9980HK 处理器，具备 8 核 16 线程，还不锁频，虽然是移动版处理器，但单核睿频可达到 5.0Ghz。

接口也是它的亮点，它共有 4 个 USB、两个 Type C 的 Thunderbolt ™ 3、一个 HDMI 2.0a 接口，并带有两个千兆网络接口，内置双天线 Intel Wi-Fi 6 和蓝牙 5。

在散热上，幽灵峡谷也体现出一体化原生设计的优势，L 型风道，冷空气从机箱侧面进入，由顶部的 2 个风扇向上排出，源源不断带走机箱内的热量。内置的紧凑型的 500W 电源，由知名 OEM 电源品牌制造，并且采用底部进风、后排风的散热方式，在供电的源头上解除了后顾之忧。

价格方面，幽灵峡谷的国行售价为 5289 元起。