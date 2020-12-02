新荣耀加大线下渠道扩张，供应链正与高通对话

12 月 2 日消息，已经脱离华为的新荣耀近期举办了首次战略内部会议，高层明确指示，下一步将继续加大线下渠道拓展。

新荣耀独立之后，线下渠道正不断扩张。有知情人士表示，荣耀 9 月至今已有多家门店开业，涵盖成都、兰州、武汉、厦门等众多城市，近期还将有一批门店陆续开业。

该人士透露，12 月还会有两家荣耀体验店开业，分别是成都万象城荣耀体验店和南京金地广场荣耀体验店，明年 1 月，太原纬图万象城荣耀体验店也将正式开业。

从新荣耀线下渠道快速扩张的消息中，不难看出，新荣耀并未因独立而打乱阵脚，依旧有着清晰的市场规划，内部也在有条不紊地推进门店开业落地。

线下渠道也是荣耀独立前的战略重点，今年七月份，荣耀总裁赵明曾表示荣耀手机线下渠道销量占比已经过半。业内人士认为，从密集开业的门店不难看出，独立后的荣耀正加速线下布局，构建更密集的线下渠道网络，未来荣耀线下市场份额有望进一步提升。

新荣耀被认为是一场渠道的自救。11 月 17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

公开资料显示，收购方由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，包括天音通信、苏宁易购、松联科技、顺电等渠道商。这也就代表着，新荣耀与渠道商更加紧密相连，一荣俱荣 , 一损俱损。

从华为的子品牌，到与华为并行的独立品牌，再到现在完全独立的新荣耀，时间也就不到十年，从之前的 “华为荣耀”变成今天的 “中国荣耀”。如今，荣耀线下体验店的遍地开花，不仅会对代理商、供应商的发展产生正向带动作用，形成多赢局面，同时也代表着渠道商更看好荣耀前景，乐意成为新荣耀的合作伙伴。

脱离华为的新荣耀在供应链方面也正显现出生机。在今日举行的骁龙技术峰会上，高通公司总裁安蒙被问及高通与新荣耀合作时表示，作为市场新的参与者角度，高通感到高兴，期待未来与荣耀的合作。安蒙称 “目前是开展一些对话，未来就事情发展的具体情况而定。”