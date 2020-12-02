新荣耀渠道战略曝光：加大线下渠道扩张

IT之家12月2日消息 据腾讯《一线》报道，虽然新荣耀的组建尚未完全就位，但在近期的首次战略内部会议上，新荣耀高层已明确下一步将加大线下渠道拓展的战略。

知情人士透露，“9 月至今已有多家门店开业，涵盖成都、兰州、武汉、厦门等众多城市，近期还将有一批门店陆续开业。”意即新荣耀将进一步拓展线下渠道。

内部消息显示，12 月将有两家荣耀体验店开业：分别是成都万象城荣耀体验店和南京金地广场荣耀体验店，明年 1 月，太原纬图万象城荣耀体验店将开业。

IT之家曾报道，11 月 17 日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。而深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。

从这一角度来看，新荣耀是完全不缺线下代理商或经销商，因此其力争线下发展是完全建立在自己优势上的选择。其实荣耀此前就开始着手发力线下渠道。荣耀自 2015 年起就开始向线下渠道不断渗透、拓展，荣耀线下门店在 2019 年底已累计建成超过 2300 家。

消息人士称，“在新荣耀内部会上，大家达成一致，只有线下获得增长，获取出货量中的更高占比，才能在整体市场竞争中占据更靠前的身位。”

当然，拓展线下渠道并不意味着新荣耀会放弃或缩减线上渠道的力度，对于大部分厂商而言，全渠道拓展才是最终之道。