讯飞输入法 PC 版 3.0.1725 新增「跨屏输入」：手机说话，电脑就能快速打字

IT之家 12 月 2 日消息 日前，讯飞输入法 PC 版正式新增「跨屏输入」。跨屏输入，指的是手机充当电脑的麦克风，使用手机端输入法进行语音输入时，电脑屏幕上就能快速打字，这样的操作比传统电脑键盘打字快了数倍。

讯飞输入法 PC 版是一款应用于 Windows 平台的输入软件，内置拼音、语音、手写三大输入方式，支持 Windows7/8/10 主流系统，适配 2K/4K 高分辨率显示屏，拥有流畅的输入体验。

IT之家获悉，讯飞输入法语音输入继承了讯飞输入法手机版特色，支持 23 种方言、3 种民族语言以及 4 种外语；开启随声译功能，即可实现中文与 9 种外语互译，还针对电商、游戏、旅游、医疗等特定领域的四大场景，在话术上做到准确识别。普通话模式下，讯飞输入法 PC 版能识别英文、中英夹杂、英文全段 + 中文全段以及带口音普通话，大大提高输入效率。即使是遇到网络状况不佳或者无网状态，讯飞输入法 PC 版的离线语音输入也能快速打字。

什么是跨屏输入

有了讯飞输入法跨屏输入，即便台式电脑没有麦克风也不再阻碍用户使用语音高效输入；也不必每日在电脑键盘旁边蹲点，可以在有网络的地方远程输入；当碰到加急赶万字文稿的时候，动口不动手的语音输入助你一臂之力。

即日起，无论是讯飞输入法 Android 还是 iOS 用户，将讯飞输入法手机端更新到最新版本，都已支持跨屏输入。

这个新功能如何使用？下面以 Android 版来说明

电脑端开启跨屏输入

首先安装讯飞输入法电脑端（V3.0.1725 及以上版本），在任意输入界面切换至讯飞输入法，其状态栏最右功能键点击可见【跨屏输入】，选择则出现连接提示

手机端进入跨屏输入，扫描二维码

接下来，点击讯飞输入法手机端的讯飞键，进入菜单面板，找到【跨屏输入】，扫描电脑端二维码进行连接，适配成功会出现提示

手机端输入面板进行语音输入

最后，讯飞输入法手机端输入法界面变为语音面板后，通过点击 / 长按麦克风操作进行语音输入。此时语音识别成文字，直接发送至电脑屏幕上