滴滴程维：往后 10 年，安全会成为科技公司核心竞争力

12 月 2 日晚间消息,12 月 2 日是第九个全国交通安全日,滴滴公布的数据显示,2020 年 1 月至 11 月,滴滴网约车交通伤亡事故率同比去年同期下降 35%。

在 2019 年投入超过 20 亿元安全专项经费的基础上,滴滴曾对外宣布 2020 年投入近 30 亿元安全专项经费。

滴滴出行 CEO、安全管理委员会主任程维在全国交通安全日这个重要节点上复盘了滴滴安全,“感谢 all in 安全那一年,滴滴梳理出了安全的方法论,初步建立了一套安全体系。从 all in 安全到现在的安全与业务均衡发展,在肉眼可见的进步背后,滴滴已经在交通安全降发生上找到了可以实现的路径。在这一点上,我觉得再多投入都是有价值的。”

今年的全国交通安全日,滴滴还首次对外披露了 2020 年以来滴滴网约车、两轮车、顺风车、代驾、智慧交通等多个业务在交通安全上的数据。

2020 年 1 月至 11 月,滴滴网约车交通伤亡事故率同比去年同期下降 35%。

目前,滴滴智能安全车载设备桔视已经覆盖超过 50% 的网约车订单。桔视除了实现行程加密录音录像等安全功能,还将进一步尝试对行程中不安全行为进行检测,并在必要时根据情况采取紧急干预手段。

在出行安全预防上,滴滴平台已围绕行驶中手持接打电话、分心操作手机、严重超速、疲劳驾驶等多种不安全驾驶行为建立起 “提醒—教育—管控”一整套管理体系。2020 年以来,滴滴网约车司机的主要不安全驾驶行为同比下降超 70%。

对比 2018 年,滴滴顺风车的交通安全状况也得到有效改善,2020 年以来,滴滴顺风车亿公里重伤及以上案件数下降 54.5%。

青桔电单车在行业内首个上线 “守夜人”骑行摔倒识别系统,根据大数据搭建骑行摔车事故模型。上线以来,“守夜人”系统共触发 4542 次,乘客主动确认安全 1520 次,客服确认安全 1533 次,线上识别摔倒后客服打电话确认用户伤势轻微 230 起,区域运维现场救助事故 73 起。

2020 年以来,滴滴代驾百万单交通事故率同比下降 26.3%,亿公里伤亡事故率同比下降 22.6%,百万单骑行人伤事故率同比下降 51.9%。为了进一步提升代驾安全,平台还升级了代驾安全产品策略,上线高危路段预警功能,预警后 90% 司机有减速动作,车速平均下降 9.6km/h。同时恶劣天气预警功能全面升级,上线后事故量环比下降 32.4%。

基于海量交通大数据及云计算、人工智能的技术优势,滴滴智慧交通与深圳龙华交管部门合作打造了交通管控平台。2020 年前三季度,龙华区交通事故率同比下降 41.42%,交通违法查处量同比减少 35441 宗。

“平台型科技公司必须要做好安全,(这些)企业的安全意识也在空前地变强。从现在开始往后 10 年,安全会成为科技公司的核心竞争力。” 程维补充道。