中科院大学副院长：我国在科技领域 “大而不强”，基础研究投入严重不足

（原标题：中科院大学教授:中国35项关键技术被卡脖子 基础研究投入严重不足）

在今日的 2020 年中国联通科技创新大会上，中科院大学副院长、教授刘云发表演讲。

他表示，中国在科技领域是 “大而不强”，虽然中国研发投入总量世界第二，但研发强度与创新型强国之间有较大差距，特别是基础研究投入比例更低；科研人员总量世界第一，但高端人才缺乏；科技创新能力有很大提升，但原始创新能力不足，关键核心技术受制于人、“卡脖子” 问题突出。

他列举了中国被卡脖子的 35 项关键技术，比如光刻机，芯片，操作系统，手机射频器件，激光雷达，核心工业软件，核心算法等。

刘云指出，基础研究投入不足，原始创新能力薄弱，严重制约了产业创新能力的提升。

比如中央财政基础研究投入占 95% 以上，但地方财政基础研究投入少，80% 以上投到产业化阶段。

企业基础研究投入极少，占比不到 1%。企业研发投入 90% 以上投在新产品开发和技术改造上，很少投在基础研究和应用研究。

另外，国家科技计划项目在问题凝练、资助方式、组织方式、管理方式等方面亟待改进。科技创新上的举国体制有待进一步探索和完善，需要建立攻克核心技术的新型举国体制。