英特尔旗下业务与 AWS 签约：开始夺取英伟达市场

据报道，英特尔公司旗下的 Habana Labs 业务周三表示，从英伟达手中夺取云和数据中心计算市场份额尚需时日，但本周与亚马逊网络服务（AWS）的交易迈出了坚实的第一步。

去年 12 月，英特尔斥资约 20 亿美元收购了总部位于以色列的人工智能公司 Habana，希望扩大其人工智能产品组合以支持数据中心业务。

Habana 的 Gaudi 人工智能训练处理器于 2019 年 6 月推出，它拥有更快的处理速度，可与英伟达的同类产品竞争。

Habana 的首席业务官伊坦 · 麦迪纳（Eitan Medina）说：“我们必须明白自己是从零开始，而英伟达是 100%。”他说，AWS 成为其第一个客户是非常重要的事情。

他说：“要展开艰苦战斗或夺取市场份额，就必须说服终端开发者尝试我们的产品。我们向着最重要的方向发力，先拿下一个拥有最多经验的大客户…… 这需要时间，但我相信方向没错。”

麦地那拒绝评论哈瓦那是否正在针对其他交易展开谈判。

Habana 周二表示，该公司的 Gaudi 处理器将为 AWS 的 Amazon Elastic Compute Cloud“实例”提供机器学习工作负载，这是 Habana 为 Gaudi 芯片达成的第一笔交易。

在新冠疫情期间，亚马逊的云计算工具的需求不断增长。英特尔表示，上述这些芯片的性价比将比目前的图形处理器高出 40%。

麦迪纳表示，Gaudi 人工智能芯片的优势在于效率，可以降低资本和运营支出，这反过来又可以使 AWS 和其他公司有能力降低服务价格。

麦迪纳说：“我们现在开始迈进，所以这将取决于我们如何执行，以及降低成本和使用其他 GPU 对用户来说有多么重要。我们的潜在市场是人工智能市场的 100%。”