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OPPO Reno5 系列外观公布：6400 万水光人像四摄、打孔曲面屏，12 月 10 日发布

2020/12/3 10:35:05 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 3 日消息 OPPO 已宣布 OPPO Reno5 系列机型将在 12 月 10 日正式发布，将在 12 月中旬前正式发售。今天官方放出了新机的全明星亮相视频，展示了新机的外观设计。

作为Reno系列的全新产品，延续该系列“视频手机”路线，定位“人像视频手机”。从官方给出的图片显示，新机将后置四摄相机模组，其中的三颗镜头较大，后盖将采用颜值极高的 AG 渐变磨砂工艺，正面则采用左上角打孔曲面全面屏。

目前新机已经在 OPPO 欢太商城开启预约，官方也列出了新机的一些卖点，包括 6400 万水光人像四摄、Reno Glow2.0 星钻工艺、65W 超级闪充、畅爽 5G，新机提供星河入梦、月夜黑和极光蓝三种配色。

OPPO Reno5 系列预计将包括 OPPO Reno5 、OPPO Reno5 Pro、OPPO Reno5 Pro + 三款，将分别配备高通骁龙 765G 芯片、联发科天玑 1000 + 以及高通骁龙 865 芯片，全系标配 65W 闪充，采用单打孔直屏 / 单打孔高刷新率曲面屏设计。

值得一提的是，目前OPPO Reno5/Pro也已经上架京东开启预约，从京东展示的图片来看，OPPO Reno5采用了直面屏，OPPO Reno5 Pro则采用了曲面屏，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。

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