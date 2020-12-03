中兴面向长辈群体推出 Blade V2021 5G 时光机：999 元起，支持远程协助

12 月 3 日下午消息，中兴通讯联合京东宣布推出全新 5G 智能手机——中兴 Blade V2021 5G 时光机，拥有爵士雅灰、轻蓝薄荷、银色闪电三种配色，售价 999 元起，于 12 月 3 日上午 10 点在京东商城正式开售。该产品致力于针对性解决智能手机使用痛点，帮助长辈群体跨越 “数字鸿沟”。

今年疫情以来，线上数字经济发展迅速，健康码、电子支付、线上挂号等数字化操作，看似便捷了生活，却也让本就对智能手机不太熟悉的长辈群体犯了难，“数字鸿沟”加速了他们与时代的脱节。

据悉，中兴 Blade V2021 5G 时光机的推出，将重点围绕长辈群体的健康、生活、安全防护、出行等生活场景，基于特色的产品功能搭载，同时联动京东健康等线上渠道资源，为用户提供一系列有温度的服务体验。

基础配置方面，中兴 Blade V2021 5G 时光机搭载天玑 720 5G 芯片，2.0GHz 八核处理器。同时，机型采用 5G 超级天线，配备 5G/Wi-Fi 无缝切换、5G+Wi-Fi 双网加速功能。采用 4800 万后置三摄，搭配 120° 超大广角、超级夜景模式、4K 全高清拍摄、视频双路防抖功能。

此外，中兴 Blade V2021 5G 时光机还增添了诸多人性化功能设置，如远程安装和设置、一键锁定桌面图标等功能，实现智能手机从上手入门到熟练使用的全流程辅助操作。同时还有家庭相册、在线问诊、远程定位、辅助打车、快捷求助等家人关怀功能。

发布会上，中兴还正式推出了中兴 Watch Live 智能手表。中兴 Watch Live 采用 1.3 英寸屏幕，支持 21 天续航，实时心率监测、智能检测血氧饱和度、睡眠监测等多种功能。拥有 12 种运动模式，搭配 IP68 防水防尘。中兴 Watch Live 售价 249 元，将与时光机同步开售。