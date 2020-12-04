一加 9 外观新渲染图曝光：纯白机身 + 矩阵式三摄

在日前举行的 2020 年高通骁龙技术峰会上，新一代安卓旗舰芯片正式亮相，不过首先让大家瞩目的竟然不是其性能表现，而是出乎意料的命名，随后据高通官方介绍，采用骁龙 888 这一全新的命名 “确实与中国团队有关，力图体现高通中国取得的这些成绩，希望全球都能沾沾中国的喜气，一路发发发。”而作为骁龙 888 的首批运用厂商，一加创始人兼首席执行官刘作虎近日也开始密集为明年的首发机型开始预热。现在有最新消息，近日有数码博主进一步晒出了据称是该机的外观渲染图。

据数码博主最新晒出的渲染图显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的一加 9 系列将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，从摄像头数量上看应该是一加 9，采用了当下十分流行的矩阵式相机模组，包含两大一小共三颗摄像头和一颗闪光灯，疑似将采用类似一加 8 Pro 的双主摄设定，但具体有什么参数上的升级目前还不太清楚。此外，此次曝光的配色为纯白色版本，十分精致淡雅。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列旗舰将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中前者将采用 6.55 英寸 FHD 屏，后者则采用的是 6.8 英寸 QHD 屏，全系均将搭载高通骁龙 888 移动平台，基于 5nm 工艺制程搭载，并采用 “1+3+4”八核心设计，GPU 部分集成了 Adreno 660，性能将再刷新高。此外，一加 9 还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，一加 9 Pro 还将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。