薅哭马云 + 东哥：双 12 看这一篇就够了

都说平台套路多，但少花几百几千块买到心仪好物就是爽啊；0元薅羊毛，更是爽上一层楼。

一转眼双12今晚0点就要开始了！作为今年最后一个S级大促，大家怎样才能买到同期最近的价格呢？

一乖今日祭出私藏多年的“平行优惠凑单大法”，不止适用于双12，更适用于平时任意一次消费下单。

了解平行优惠的小伙伴可跳至文末，一乖已总结本次双12大促节点及注意事项，2分钟即可速读。

【平行优惠】探底价攻略

我们先要搞懂“平行优惠”是个啥：

平行优惠：满减折扣+单品/店铺优惠券+平台优惠券+购物津贴为同一优惠门槛，满足后叠加所有优惠。

没看懂无所谓，举个例子：

例1：一个商品售价200元，支持满200-50元，还有75元单品券，可领200-50元平台券，支持200-25元跨店满减。

那么平行优惠后，实付200-50-75-50-25=0元

各位已经稍微懂了点吧，一起来看下进阶版例二：

进阶例2：商品1售价129元，支持2件5折，有10元券；商品2售价79元，也支持2件5折。

这两商品均支持200-50元平台券，也支持200-25元跨店满减。一起结算实付多少？

答：129+79＞200，可用50元平台券+25元跨店满减，所以实付（129+79）*0.5-10-50-25=19元，立减189元。

如果进阶版已搞懂，那么来个实战题：

实战例3：京东 adidas 10日大促，0~2点有2件8折活动，可领399-40元店铺券与每满300-40元平台券。PureBOOST GO 跑鞋当日售价249元（上市售价999元），支持上述所有优惠，怎样买最划算？

答：所有优惠中，399-40元券是要求最高的，那么凑单到399元即可。

鞋子售价249元，需凑单150元+，我们假设凑单了条158元的裤子（支持2件8折）。

那么实付：（249+158）*0.8-40-40=245.6元，相当于券后又打了6折，鞋子折合150元，裤子折合95元。

如果感觉实战例3无压力，那么来看看日常真题：

真题例4：【天猫超市大促，可领全场通用88-5/140-10元平台券】

乐事 半人高2斤薯片大礼包 现售109元，下单立减20元，可领2元券，再返50元超市卡；口水娃 鲜弹鱼肉大礼包 260g 现售29.9元，可领5元券，支持2件5折。

这两件商品如何购买最划算？

礼包虽然看着不大，但有半人高（70cm）哦~

答：这两单品合计109+29.9=138.9元，可凑单使用140-10元券。口水娃还支持2件5折，最好凑单2元左右且支持2件5折的商品。

实际凑单可加购2元饼干，那么实付：（109+29.9+2）-20-2-（29.9+2）/2-5-10= 87.95元。

返50元超市卡≈现金，折合实付87.95-50=37.95元。

如果再叠加88VIP+淘金币+淘宝省钱卡，低至25元左右。

薯片折合30.8元（拼多多107元），口水娃礼包折合7元左右（京东20.9元），非常划算。

原大促文章：《40元=半人高乐事薯片2斤+口水娃小食半斤（立减102元）》（已过期，只是提供个思路。）

如果上述所有习题都搞懂了，那么99%羊毛优惠各位都能从容应付啦~

京东/天猫/苏宁……均支持平行优惠，而凑单大法也是“薅羊毛”操作中的重中之重，各位小伙伴如果能掌握此规则，即使没用各种导购文章，自己也能凑出个人真实需求的好价，凑单品也能换成自己所需的。

为了避免小伙伴们在各平台黑号，不建议凑单后退掉凑单品（原则上是OK的，合法合规。但次数过多进入平台风控名单黑号后，可就抢不了茅台/新发售的热门数码单品 等 溢价商品了哦）~

如果能熟练掌握，薅哭马云+东哥不是梦！

优惠券/凑单品 去哪找？

看完上文，有的小伙伴会问：“平行优惠规则我已经基本了解了，但店铺券、平台券、X件X折的凑单品我要去哪找呢？”



天猫/淘宝

单品/店铺券：一般可从【最会买】App找到，而且还可查历史价格。



平台券：一般会显示在售价下方【领券】中，也有一些会在会场中。

凑单品可点击【X件X折】，挑选凑单。

京东

大多数可用的优惠券可在售价下方领取，少部分券可在店铺首页与活动会场中领取。

【东券】（平台券）一般可与【店铺东券】（店铺券）叠加使用。

凑单品可点击【X件X折】，挑选凑单。

搞懂了“平行优惠”各种操作，我们现在来捋一下本次双12主流电商平台的时间线。

双12主流电商平台攻略

天猫/淘宝+超级红包

作为每次大促的必备环节，超级红包（结算时可无门槛叠加使用）今晚0点开放领取，领到后天猫/淘宝通用：点此领取（每天可领3次）

如果每天都领+大额红包准点开抢，领个20元无门槛红包还是很容易的。

红包面额随机，最高1212元。超级红包在天猫/淘宝平台相当于现金，可与任何优惠叠加使用。

作为双12（双12全称为“淘宝双12”）的主角，淘宝今晚0点起（12月5日00:00），正式开双12预热：

高潮期为10~12日，每天0点都可蹲蹲神价。支持跨店每满200减25元 或 每满1000减50元，上不封顶，力度大于去年（每满200-20 元），每次此权益开放时，就是神价开启时。

天猫本次力度持平双11，部分商家（如adidas、NIKE等）还会在年末清仓，价格优势更明显，具体大促流程：



京东

本次京东玩法更加简单，每日活动如下：

每天主会场都会放出大面额可叠加使用的全品类券，领券防身：点此领取。

以上就是一乖整理的的各大电商优惠规则玩法攻略，以及双12大促节点信息。祝愿大家都能在今年最后一个S级大促，买到心仪且价格探底的好物哦~