创建苹果 45 年后，沃兹尼亚克再创业，致力于环保和区块链领域

12 月 5 日，在 1976 年与史蒂夫 · 乔布斯 (Steve Jobs) 共同创建苹果公司 45 年后，史蒂夫 · 沃兹尼亚克 (Steve Wozniak)再次出山创业，创办了第二家公司。

在周五发布的声明中，沃兹尼亚克证实已经与人共同成立了名为 Efforce 的新公司，致力于环保和区块链领域。此前，Efforce 已经处于隐形运营模式将近一年时间，它为企业或工业建筑商所有者提供环保项目所需资金。

Efforce 表示：“投资者可以参与能源效率项目中来，企业也可无需付出任何代价的情况下受益。利用区块链，一份智能合约根据准确的数据，将节省下来的资金重新分配给数字代币持有者和没有中介的公司。”

沃兹尼亚克说：“全球能源消耗和二氧化碳排放量呈指数级增长，导致气候变化，给我们的环境带来极端后果。我们可以在不改变习惯的情况下改善我们的能源足迹，降低我们的能源消耗。我们只需进行更多的能源改进，就可以拯救环境。”

沃兹尼亚克希望将 Efforce 打造为 “第一个去中心化的平台，让每个人都能参与世界范围内的能效项目，并从经济上受益，进而推动有意义的环境改变。”

Efforce 的加密数字代币交易名为 WOZX，已于 12 月 3 日在去中心化货币市场 HBTC 上交易，并将于下周在另一个去中心化货币市场 Bihumb Global 上推出。

Efforce 项目负责人兼联合创始人雅各布 · 维塞蒂 (Jacopo Visetti)在一份声明中表示：“在目前的困难时期，很多小公司都在苦苦挣扎。他们负担不起改用 LED 照明、简化生产流程乃至通过隔热来节约热量的代价。即使从长远来看，所有这些都可以为他们节省资金。”

维塞蒂补充说：“Efforce 允许企业主在网上安全地注册他们的能源升级项目，并从世界各地的各种投资者那里获得资金。届时，这些公司将有更多可用现金用于基础设施或招聘等其他关键项目。”

如今，沃兹尼亚克帮助创办的第一家企业苹果公司，市值已超过 2 万亿美元。