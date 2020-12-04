DxoMark 公布苹果 iPhone12 Pro Max 前置镜头得分：98 分

IT之家12月4日消息 DxoMark 昨日公布了苹果 iPhone 12 Pro Max 的自拍评测结果：前置摄像头性能与 12 Pro 相同，最终得分 98 分，目前并列第 8 名。

IT之家了解到，iPhone 12 Pro Max 是苹果 iPhone 12 系列中体型最大的一款型号，搭载 A14 仿生芯片，配备 6.7 英寸 Super Retina XDR OLED 屏幕与苹果的新型超瓷晶面板，后置三摄，搭配一个 LiDAR 传感器。

据 DxoMark ，该机前置摄像头采用等效 23 毫米 f/2.2 镜头，搭配 1200 万像素 1/3.6 英寸传感器，以及用于深度感应与模拟背景模糊的结构光（SL）传感器，iPhone 12 系列下的型号似乎都使用了这一硬件。

DXO 表示，iPhone 12 Pro Max 的总体得分为 98 分。它可以拍摄出色的自拍照，其拍摄效果与 iPhone 12 Pro 几乎相同，也明显比 iPhone 11 Pro Max 有所改进。

DXO 指出，该机在照片中整体表现四平八稳，曝光准确而靠谱但并不完美，例如逆光条件下有时会曝光不足、动态范围也可能有点小，但该机色彩保真度良好。

就对焦测试而言，iPhone 12 Pro Max 取得 DXO 的第二高分。

其他方面，该机细节也非常好，比前款手机有所改进，虽然有噪点但由于细节充分所以并不会太令人反感。此外，散景模拟模式是该苹果手机的一大强项，也成功拿下了最高分，但该机闪光灯性能平庸，视频测试出彩。

DXO 结论